Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів посилити санкційний тиск на Росію та обмежити постачання їй обладнання й компонентів для виробництва зброї. Йдеться, зокрема, про деталі для балістичних ракет, ударних безпілотників і систем зв’язку. За словами глави держави, це може підштовхнути Москву до реальних кроків для завершення війни.

Про це президент заявив під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, інформує Новини.LIVE.

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Які санкції проти Росії пропонує посилити Зеленський

Зеленський відзначив роботу європейських партнерів щодо санкцій, але наголосив, що зупинятися на досягнутому не можна. На його думку, обмеження мають стосуватися не лише окремих російських громадян і структур, які працюють на систему Володимира Путіна, а й компаній, через які Росія отримує необхідні для військового виробництва товари.

"Це стосується як індивідуальних санкцій проти російських суб'єктів, які працюють на Путіна, на його систему, так і бізнесів, через які Росія отримує дефіцитні компоненти, отримує обладнання, верстати на виробництво зброї, зокрема балістичних ракет, ударних безпілотників, систем зв'язку", — заявив президент.

Як санкції можуть вплинути на завершення війни

Зеленський вважає, що обмеження доступу Росії до необхідних компонентів та обладнання є одним із дієвих способів змусити її перейти від заяв до реальних кроків для досягнення миру.

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"Наші українські далекобійні санкції працюють, російське виробництво зброї в зоні досяжності цієї далекобійності. Головне, щоб все підтримувалось нашими партнерами юридично, економічно, політично, — наголосив глава держави.

Президент подякував європейським партнерам, які працюють над посиленням санкцій проти Росії.

Раніще Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив про необхідність повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон через війну. Президент визнав, що обставини виїзду в кожного різні, однак наголосив: держава хотіла б, щоб ці громадяни повернулися. Він також звернув увагу на родини, які розділила тривала війна.

Також Новини.LIVE писали, що під час переговорів в Абу-Дабі обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" або "1200 на 1200". Україна очікує на відповідь російської сторони. Серед інших тем переговорів були гарантії безпеки, можлива зустріч лідерів і припинення вогню в енергетичній сфері, на морі та щодо критичної інфраструктури.