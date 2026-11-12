Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський закликав не послаблювати санкції проти Росії

Зеленський закликав не послаблювати санкції проти Росії

Ua ru
12 листопада 2026 00:09
Зеленський закликав Європу обмежити постачання Росії компонентів для зброї Reuters
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів посилити санкційний тиск на Росію та обмежити постачання їй обладнання й компонентів для виробництва зброї. Йдеться, зокрема, про деталі для балістичних ракет, ударних безпілотників і систем зв’язку. За словами глави держави, це може підштовхнути Москву до реальних кроків для завершення війни.

Про це президент заявив під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Які санкції проти Росії пропонує посилити Зеленський

Зеленський відзначив роботу європейських партнерів щодо санкцій, але наголосив, що зупинятися на досягнутому не можна. На його думку, обмеження мають стосуватися не лише окремих російських громадян і структур, які працюють на систему Володимира Путіна, а й компаній, через які Росія отримує необхідні для військового виробництва товари.

"Це стосується як індивідуальних санкцій проти російських суб'єктів, які працюють на Путіна, на його систему, так і бізнесів, через які Росія отримує дефіцитні компоненти, отримує обладнання, верстати на виробництво зброї, зокрема балістичних ракет, ударних безпілотників, систем зв'язку", — заявив президент.

Як санкції можуть вплинути на завершення війни

Зеленський вважає, що обмеження доступу Росії до необхідних компонентів та обладнання є одним із дієвих способів змусити її перейти від заяв до реальних кроків для досягнення миру.

Читайте також:

"Наші українські далекобійні санкції працюють, російське виробництво зброї в зоні досяжності цієї далекобійності. Головне, щоб все підтримувалось нашими партнерами юридично, економічно, політично, — наголосив глава держави.

Президент подякував європейським партнерам, які працюють над посиленням санкцій проти Росії.

Раніще Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив про необхідність повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон через війну. Президент визнав, що обставини виїзду в кожного різні, однак наголосив: держава хотіла б, щоб ці громадяни повернулися. Він також звернув увагу на родини, які розділила тривала війна. 

Також Новини.LIVE писали, що під час переговорів в Абу-Дабі обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" або "1200 на 1200". Україна очікує на відповідь російської сторони. Серед інших тем переговорів були гарантії безпеки, можлива зустріч лідерів і припинення вогню в енергетичній сфері, на морі та щодо критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський санкції зброя Європа Ірландія
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації