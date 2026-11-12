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Зеленский призвал не ослаблять санкции против России

Ua ru
12 ноября 2026 00:09
Зеленский призвал Европу ограничить поставки в Россию компонентов для оружия Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Михал Мартин. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров усилить санкционное давление на Россию и ограничить поставки ей оборудования и компонентов для производства оружия. Речь идет, в частности, о деталях для баллистических ракет, ударных беспилотников и систем связи. По словам главы государства, это может подтолкнуть Москву к реальным шагам по прекращению войны.

Об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, сообщает Новини.LIVE.

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Какие санкции против России предлагает ужесточить Зеленский

Зеленский отметил работу европейских партнеров в отношении санкций, но подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя. По его мнению, ограничения должны касаться не только отдельных российских граждан и структур, работающих на систему Владимира Путина, но и компаний, через которые Россия получает товары, необходимые для военного производства.

"Это касается как индивидуальных санкций против российских субъектов, работающих на Путина, на его систему, так и предприятий, через которые Россия получает дефицитные компоненты, оборудование, станки для производства оружия, в частности баллистических ракет, ударных беспилотников, систем связи", — заявил президент.

Как санкции могут повлиять на завершение войны

Зеленский считает, что ограничение доступа России к необходимым компонентам и оборудованию является одним из действенных способов заставить её перейти от заявлений к реальным шагам для достижения мира.

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"Наши украинские санкции с широким охватом работают, российское производство оружия находится в зоне действия этих санкций. Главное, чтобы все это поддерживалось нашими партнерами юридически, экономически, политически, — подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил европейских партнеров, которые работают над ужесточением санкций против России.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил о необходимости возвращения в Украину мужчин призывного возраста, которые выехали за границу из-за войны. Президент признал, что обстоятельства выезда у каждого разные, однако подчеркнул: государство хотело бы, чтобы эти граждане вернулись. Он также обратил внимание на семьи, которые разделила затянувшаяся война.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в ходе переговоров в Абу-Даби обсуждалась возможность масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000" или "1200 на 1200". Украина ожидает ответа от российской стороны. Среди других тем переговоров были гарантии безопасности, возможная встреча лидеров и прекращение огня в энергетической сфере, на море и в отношении критически важной инфраструктуры.

Владимир Зеленский санкции оружие Европа Ирландия
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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