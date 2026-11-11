Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возвращение украинцев, выехавших за границу из-за войны. По его словам, мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, и государство хотело бы, чтобы они вернулись. В то же время глава государства признал, что это сложный вопрос, ведь у людей разные причины выезда.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Дублине в среду, 11 ноября, информирует Новини.LIVE.

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Что Зеленский сказал о мужчинах за рубежом

Президент выразил свою позицию во время общения с представителями СМИ. Он отметил, что мужчины призывного возраста должны находиться в Украине.

"Если они мобилизационного возраста, конечно, они должны быть в Украине. И, конечно, мы очень хотели бы, чтобы они вернулись", — заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что обстоятельства выезда каждого человека могут отличаться, поэтому однозначно ответить на этот вопрос сложно.

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Как война повлияла на украинские семьи

Зеленский обратил внимание на то, что из-за войны многие семьи оказались разлученными. Часть мужчин осталась в Украине и защищает государство, тогда как их жены и дети уехали за границу. По словам президента, длительная разлука привела к тому, что некоторые семьи распались.

"Кто-то защищает жизнь и страну, а кто-то — нет. Это несправедливо, но такова жизнь", — сказал глава государства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский видит "окно возможностей" для достижения договоренностей о завершении войны до конца 2026 года. Президент пояснил, что в 2027 году политическая ситуация в Европе может измениться, а определенные изменения уже происходят в США.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский планировал встретиться со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине после их переговоров в России. Президент подчеркнул необходимость участия Европы в мирном процессе и заявил, что завершить войну без европейских партнеров несправедливо и невозможно.