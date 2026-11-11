Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський прокоментував повернення українців, які виїхали за кордон через війну. За його словами, чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні, і держава хотіла б, щоб вони повернулися. Водночас глава держави визнав, що це складне питання, адже причини виїзду в людей різні.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції у Дубліні у середу, 11 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Що Зеленський сказав про чоловіків за кордоном

Президент висловив свою позицію під час спілкування з медіа. Він зазначив, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні.

"Якщо вони мобілізаційного віку, звісно, вони мають бути в Україні. І, звісно, ми хотіли б дуже сильно, щоб вони повернулися", — заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що обставини виїзду кожної людини можуть відрізнятися, тому однозначно відповісти на це питання складно.

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Зеленський звернув увагу на те, що через війну багато сімей опинилися розділеними. Частина чоловіків залишилася в Україні та захищає державу, тоді як їхні дружини й діти виїхали за кордон. За словами президента, тривала розлука призвела до того, що деякі родини розпалися.

"Хтось захищає життя і країну, а хтось — ні. Це несправедливо, але таке життя", — сказав глава держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський бачить "вікно можливостей" для досягнення домовленостей щодо завершення війни до кінця 2026 року. Президент пояснив, що у 2027 році політична ситуація в Європі може змінитися, а певні зміни вже відбуваються у США.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський планував зустрітися зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні після їхніх переговорів у Росії. Президент наголосив на необхідності участі Європи в мирному процесі та заявив, що завершувати війну без європейських партнерів несправедливо й неможливо.