Зеленський: чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував повернення українців, які виїхали за кордон через війну. За його словами, чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні, і держава хотіла б, щоб вони повернулися. Водночас глава держави визнав, що це складне питання, адже причини виїзду в людей різні.
Про це Зеленський заявив під час пресконференції у Дубліні у середу, 11 листопада, інформує Новини.LIVE.
Що Зеленський сказав про чоловіків за кордоном
Президент висловив свою позицію під час спілкування з медіа. Він зазначив, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні.
"Якщо вони мобілізаційного віку, звісно, вони мають бути в Україні. І, звісно, ми хотіли б дуже сильно, щоб вони повернулися", — заявив Зеленський.
Водночас президент наголосив, що обставини виїзду кожної людини можуть відрізнятися, тому однозначно відповісти на це питання складно.
Як війна вплинула на українські родини
Зеленський звернув увагу на те, що через війну багато сімей опинилися розділеними. Частина чоловіків залишилася в Україні та захищає державу, тоді як їхні дружини й діти виїхали за кордон. За словами президента, тривала розлука призвела до того, що деякі родини розпалися.
"Хтось захищає життя і країну, а хтось — ні. Це несправедливо, але таке життя", — сказав глава держави.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський бачить "вікно можливостей" для досягнення домовленостей щодо завершення війни до кінця 2026 року. Президент пояснив, що у 2027 році політична ситуація в Європі може змінитися, а певні зміни вже відбуваються у США.
Також Новини.LIVE писали, що Зеленський планував зустрітися зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні після їхніх переговорів у Росії. Президент наголосив на необхідності участі Європи в мирному процесі та заявив, що завершувати війну без європейських партнерів несправедливо й неможливо.