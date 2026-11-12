Российский диктатор Путин во время встречи со специальными посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером 12 ноября 2026 года. Фото: Reuters

В Кремле завершились переговоры специальных посланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча длилась около 2,5 часов, после чего американская делегация покинула территорию Кремля. Далее представители США должны отправиться в Дублин, где запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ в четверг, 12 ноября.

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Что известно о переговорах Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Сегодня, 12 ноября, спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с российским диктатором Путиным. По завершении встречи, которая длилась около 2,5 часов, кортеж американской делегации покинул территорию Кремля.

По информации российских СМИ, официальных заявлений сторон по итогам переговоров пока не было.

Во время встречи Стив Уиткофф поблагодарил членов российской делегации за работу над поиском путей завершения войны. Также американский спецпосланник заявил, что после переговоров попытается убедить Владимира Зеленского выбрать один из предложенных вариантов завершения войны.

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Что Путин заявил о вводе европейских войск в Украину

Отдельно в ходе встречи прозвучало заявление российского диктатора Путина о возможном размещении европейских войск на территории Украины. Путин утверждает, что такой шаг якобы будет представлять угрозу безопасности России

"В случае ввода европейских войск на территорию Украины «война возобновится", — сказал глава Кремля.

Известно, что после встречи с Путиным Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны вылететь в Дублин. Там вечером они планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в город для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Новини.LIVE сообщали, что утром 12 ноября спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с российской стороной. Их самолет приземлился в аэропорту Внуково, где американскую делегацию встретил спецпредставитель президента РФ Дмитриев. После краткого приветствия они отправились кортежем в направлении центральной части российской столицы.

Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября Владимир Зеленский анонсировал встречу со спецпосланцами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины планирует получить от американских представителей информацию об их контактах с российской стороной.