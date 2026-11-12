Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер виходять з готелю в Москві. Фото: Reuters

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер, 12 листопада, зустрілися в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час переговорів сторони обговорюють результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, присвяченої врегулюванню війни Росії проти України.

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