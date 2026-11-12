Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Росія щомісяця втрачає в Україні понад 40 тисяч військових убитими та важкопораненими. За попередніми даними, у жовтні цей показник міг перевищити 50 тисяч, що наближається до сукупних втрат США за 14 років війни у В’єтнамі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на своєму виступі на Форумі атлантичного майбутнього 11 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Скільки військових втрачає Росія в Україні

За його словами, російський диктатор Володимир Путін зазнає невдачі на полі бою, а масштаби втрат російської армії продовжують зростати.

"Путін зазнає невдачі на полі бою. За останні кілька місяців Росія щомісяця втрачала понад 40 тисяч військовослужбовців – убитими або тяжко пораненими. 40 тисяч. Сполучені Штати за 14 років у В'єтнамі втратили 56 тисяч. Тут за один місяць Росія втратила 40 тисяч загиблих або тяжко поранених. А в жовтні, за попередніми даними, це число могло зрости до понад 50 тисяч. 50 тисяч за один місяць.", – сказав Рютте.

Генсек НАТО також заявив, що Росія намагається зламати опір України ударами по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. За його словами, російські війська обстрілюють українські міста ракетами й безпілотниками напередодні зими.

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Окремо генеральний секретар НАТО звернув увагу на дії Росії в європейських країнах. Він заявив, що Москва посилила кампанію ворожих дій, спрямовану на дестабілізацію суспільств і послаблення підтримки України.

"Росія також посилила свою кампанію ворожих дій по всій Європі. Путін намагається розділити нас, дестабілізувати наші суспільства та зірвати нашу підтримку України за допомогою підпалів, інцидентів з дронами, кібератак та інших зловмисних дій", – додав Рютте.

Він також закликав союзників збільшувати оборонні інвестиції, розширювати виробництво військової техніки та посилювати стійкість до гібридних загроз.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу нарощувати військові можливості, збільшувати витрати на оборону та продовжувати підтримувати Україну. Він наголосив, що союзники мають готуватися до можливої серйозної загрози з боку Росії, яка в майбутньому може призвести до застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Також Новини.LIVE писали, що Рютте вважає малоймовірним повернення Україною всіх окупованих територій у межах можливого завершення війни. Водночас він підкреслив, що лише українська влада може вирішувати, на які умови мирної угоди погоджуватися від імені громадян.