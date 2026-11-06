Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу нарощувати військові можливості, інвестувати в оборону та продовжувати підтримувати Україну. Він наголосив, що союзники мають готуватися до можливості серйозної загрози з боку Росії, яка в майбутньому може призвести до активації статті 5 Північноатлантичного договору.

Про це повідомляє Clash Report, інформує Новини.LIVE.

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До чого Рютте закликав країни НАТО

За словами генсека Альянсу, союзникам необхідно посилювати власні збройні сили та забезпечувати належне фінансування оборонної сфери. Водночас важливо продовжувати підтримувати Україну.

"Нарощуйте свої збройні сили. Переконайтеся, що ми робимо ці інвестиції та зберігаємо Україну сильною", — заявив Рютте.

НАТО має готуватися до загрози з боку Росії

Рютте також наголосив, що Альянс повинен зосередитися на підготовці до можливого загострення безпекової ситуації через дії Росії.

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"Ми повинні не втрачати з поля зору мету: підготуватися до можливості серйозної російської загрози, яка одного дня може призвести до активації статті 5", — сказав генеральний секретар НАТО.

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає принцип колективної оборони: збройний напад на одну або кількох держав-членів Альянсу розглядається як напад на всіх.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає малоймовірним повернення Україною всіх окупованих територій у межах можливого завершення війни. Водночас він наголосив, що лише українська влада може вирішувати, на які умови мирної угоди погоджуватися від імені громадян.

Також Новини.LIVE писали, що представники НАТО, США, України та європейських держав провели консультації в Брюсселі щодо припинення війни. Сторони обговорили майбутні гарантії безпеки для України та нову стратегію європейської безпеки. Зустріч мала сприяти досягненню справедливого й тривалого миру.