Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса наращивать военный потенциал, инвестировать в оборону и продолжать оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул, что союзники должны готовиться к возможности серьезной угрозы со стороны России, которая в будущем может привести к активизации статьи 5 Североатлантического договора.

Об этом сообщает Clash Report, передает Новини.LIVE.

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К чему Рютте призвал страны НАТО

По словам генсека Альянса, союзникам необходимо укреплять собственные вооруженные силы и обеспечивать надлежащее финансирование оборонной сферы. В то же время важно продолжать поддерживать Украину.

"Наращивайте свои вооруженные силы. Убедитесь, что мы делаем эти инвестиции и сохраняем Украину сильной", — заявил Рютте.

НАТО должно готовиться к угрозе со стороны России

Рютте также подчеркнул, что Альянс должен сосредоточиться на подготовке к возможному обострению ситуации с безопасностью из-за действий России.

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"Мы не должны терять из виду цель: подготовиться к возможности серьезной российской угрозы, которая однажды может привести к активации статьи 5", — сказал генеральный секретарь НАТО.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одно или несколько государств-членов Альянса рассматривается как нападение на всех.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает маловероятным возвращение Украиной всех оккупированных территорий в рамках возможного завершения войны. В то же время он подчеркнул, что только украинские власти могут решать, на какие условия мирного соглашения соглашаться от имени граждан.

Также Новини.LIVE писали, что представители НАТО, США, Украины и европейских государств провели в Брюсселе консультации по вопросу прекращения войны. Стороны обсудили будущие гарантии безопасности для Украины и новую стратегию европейской безопасности. Встреча должна была способствовать достижению справедливого и прочного мира.