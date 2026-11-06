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Главная Новости дня Рютте назвал маловероятным возвращение Украиной всех оккупированных территорий

Рютте назвал маловероятным возвращение Украиной всех оккупированных территорий

Ua ru
6 ноября 2026 16:37
Марк Рютте оценил шансы Украины вернуть все оккупированные территории Reuters
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает маловероятным, что Украина сможет вернуть все свои территории в рамках возможного завершения войны с Россией. В то же время он подчеркнул, что только украинские власти могут решать, на какие условия мирного соглашения соглашаться от имени граждан.

Об этом Марк Рютте заявил в эфире нидерландского телешоу "Pauw & De Wit", сообщает Новини.LIVE.

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Что Рютте сказал о возвращении территорий Украины

По словам генсека НАТО, завершение войны может предполагать заключение мирного соглашения, которое часто становится результатом компромисса между сторонами.

Однако, по его словам, определять, на какие договоренности готова пойти страна, могут только президент Владимир Зеленский и его правительство от имени украинского народа.

"Можно надеяться, что эта война будет завершена, но маловероятно, что Украина вернет всю свою территорию. На что Украина готова согласиться в соглашении, решать Украине, и это могут решить только Зеленский и его правительство от имени украинского народа. Но такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением. А оно же часто бывает компромиссом", — заявил Рютте.

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Также Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, почему Европа пока не может отказаться от военной поддержки США. По его словам, европейские страны еще не способны самостоятельно обеспечить такой уровень военных возможностей, как Соединенные Штаты.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 5 ноября представители НАТО, США, Украины, европейских государств и Евросоюза провели в Брюсселе консультации по вопросу прекращения войны. По словам пресс-секретаря Альянса Элисон Харт, встреча должна была способствовать достижению справедливого и прочного мира.

НАТО деоккупация Украины оккупация Марк Рютте война в Украине
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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