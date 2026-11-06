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Головна Новини дня Рютте назвав малоймовірним повернення Україною всіх окупованих територій

Рютте назвав малоймовірним повернення Україною всіх окупованих територій

Ua ru
6 листопада 2026 16:37
Марк Рютте оцінив шанси України повернути всі окуповані території Reuters
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає малоймовірним, що Україна зможе повернути всі свої території в межах можливого завершення війни з Росією. Водночас він наголосив, що лише українська влада може вирішувати, на які умови мирної угоди погоджуватися від імені громадян.

Про це Марк Рютте заявив в ефірі нідерландського телевізійного шоу "Pauw & De Wit", інформує Новини.LIVE.

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Що Рютте сказав про повернення територій України

За словами генсека НАТО, завершення війни може передбачати укладення мирної угоди, яка часто стає результатом компромісу між сторонами.

Проте, за його словами, визначати, на які домовленості готова піти країна, можуть лише президент Володимир Зеленський та його уряд від імені українського народу.

"Можна сподіватися, що цю війну буде завершено, але малоймовірно, що Україна поверне всю свою територію. На що Україна готова погодитися в угоді, вирішувати Україні, і це можуть вирішити лише Зеленський та його уряд від імені українського народу. Але такі війни завжди закінчуються мирною угодою. А вона ж часто буває компромісом", — заявив Рютте.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, чому Європа поки не може відмовитися від військової підтримки США. За його словами, європейські країни ще не здатні самостійно забезпечити такий рівень військових можливостей, як Сполучені Штати.

Крім того, Новини.LIVE писали, що 5 листопада представники НАТО, США, України, європейських держав та Євросоюзу провели консультації в Брюсселі щодо завершення війни. За словами речниці Альянсу Елісон Гарт, зустріч мала сприяти досягненню справедливого та тривалого миру.

НАТО деокупація України окупація Марк Рютте війна в Україні
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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