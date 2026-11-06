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Головна Новини дня Рютте пояснив, чому Європа досі залежить від Трампа та США

Рютте пояснив, чому Європа досі залежить від Трампа та США

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6 листопада 2026 07:43
Рютте розповів, що написав Трампу після поразки на виборах Reuters
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте особисто підтримав президента США Дональда Трампа після розгромної поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Він надіслав американському лідеру коротке повідомлення із закликом не опускати руки та продовжувати роботу, а також наголосив, що Європа залишається залежною від Сполучених Штатів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Рютте в нідерландському телешоу Pauw & De Wit та портал Bloomberg.

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Рютте написав Трампу після виборів

Генсек НАТО після оголошення результатів голосування в США вирішив особисто підтримати американського президента.

"Не опускай голови, продовжуймо рухатися вперед", — процитував генсек своє повідомлення Трампу.

Рютте пояснив, чому вважає збереження тісних відносин із Вашингтоном критично важливим для європейських союзників. При цьому він назвав НАТО платформою, яка дозволяє Сполученим Штатам демонструвати свою військову потужність, що відповідає інтересам Європи.

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За словами Рютте, європейські країни поки не здатні самостійно забезпечити аналогічний рівень військових можливостей.

Рютте висловився про відносини Трампа з Путіним

Рютте акцентував на важливості збереження добрих відносин між американським президентом та Володимиром Путіним заради домовленостей щодо миру в Україні.

Також він прокоментував домовленість Трампа з російським керівництвом щодо постачання дизельного пального до США. Генсек визнав занепокоєння європейських союзників, але нагадав, що сама Європа продовжує закуповувати значні обсяги російського скрапленого природного газу.

Окремо Рютте висловив захоплення Президентом України Володимиром Зеленським, з яким, за його словами, спілкується щотижня.

Говорячи про перспективи завершення війни, Рютте припустив, що бойові дії можуть завершитися мирною угодою, яка передбачатиме компроміс.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський сподівається на посилення американської підтримки після перемоги демократів на проміжних виборах. Він також очікує від Конгресу рішень щодо фінансової допомоги та постачання озброєння.

Також Новини.LIVE писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не очікує суттєвих змін у стилі управління Трампа. На його думку, американський президент і надалі ухвалюватиме рішення без консультацій із Конгресом. При цьому, нова парламентська більшість може вплинути на бюджетні та військові питання.

США Дональд Трамп Європа Марк Рютте війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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