Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував результати проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, від Демократичної партії були сигнали про те, що якщо вони переможуть, то, крім внутрішніх питань, зосередять увагу на війні в Європі — Росії проти України.

Про це глава держави повідомив в інтервʼю ZDF, передає Новини.LIVE.

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Проміжні вибори в США

"Що для нас означають результати виборів у США? Як живі люди, ми завжди дуже віримо й надіємося на те, що будь-які зміни будуть більш позитивними. Чому? Тому що під час будь-яких виборів, особливо виборів у США, ти чуєш сигнали", — зазначив Зеленський.

За його словами, наразі є двопартійна підтримка. Глава держави наголосив, що він вдячний демократам та республіканцям за це.

Водночас під час виборів представники Демократичної партії дуже чітко говорять про підтримку України.

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"На мій погляд, ці ланки були трохи втрачені між Америкою та Європою за останні два роки. А цей союз для нас дуже важливий, бо без нього зупинити Путіна дуже складно. І тому надія на те, що тепер буде такий баланс влади, що нас будуть більше підтримувати", — каже український лідер.

Він зазначив, що позитивним сигналом стане готовність Конгресу США обговорювати масштабну фінансову допомогу Україні або постачання озброєння на рівні підтримки, яку нині надає Європа.

На його думку, це може вплинути на позицію російського диктатора Володимира Путіна та змусити його замислитися над доцільністю продовження війни.

"Логічно, що це наблизить нас до можливих перемовин і можливого миру", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, за результатами проміжних виборів Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу США. Із січня демократи матимуть більше можливостей впливати на зовнішньополітичний курс адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, одним із напрямів роботи стане підтримка України.

А 4 листопада Зеленський провів розмову з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зокрема, вони обговорили майбутню зустріч в Абу-Дабі.