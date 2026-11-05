Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал результаты промежуточных выборов в Соединённых Штатах Америки. В частности, от Демократической партии поступали сигналы о том, что в случае победы они, помимо внутренних вопросов, сосредоточат внимание на войне в Европе — России против Украины.

Об этом глава государства сообщил в интервью ZDF, передает Новини.LIVE.

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Промежуточные выборы в США

"Что для нас означают результаты выборов в США? Как живые люди, мы всегда очень верим и надеемся на то, что любые изменения будут более позитивными. Почему? Потому что во время любых выборов, особенно выборов в США, ты слышишь сигналы", — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас наблюдается двухпартийная поддержка. Глава государства подчеркнул, что он благодарен демократам и республиканцам за это.

В то же время во время выборов представители Демократической партии очень четко заявляют о поддержке Украины.

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"На мой взгляд, эти связи были несколько утрачены между Америкой и Европой за последние два года. А этот союз для нас очень важен, потому что без него остановить Путина очень сложно. И поэтому есть надежда на то, что теперь сложится такой баланс сил, что нас будут больше поддерживать", — говорит украинский лидер.

Он отметил, что положительным сигналом станет готовность Конгресса США обсуждать масштабную финансовую помощь Украине или поставки вооружения на уровне поддержки, которую сейчас оказывает Европа.

По его мнению, это может повлиять на позицию российского диктатора Владимира Путина и заставить его задуматься о целесообразности продолжения войны.

"Логично, что это приблизит нас к возможным переговорам и возможному миру", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, по итогам промежуточных выборов Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса США. С января у демократов будет больше возможностей влиять на внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа. В частности, одним из направлений работы станет поддержка Украины.

А 4 ноября Зеленский провел беседу с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В частности, они обсудили предстоящую встречу в Абу-Даби.