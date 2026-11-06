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Главная Новости дня Рютте объяснил, почему Европа до сих пор зависит от Трампа и США

Рютте объяснил, почему Европа до сих пор зависит от Трампа и США

Ua ru
6 ноября 2026 07:43
Рютте рассказал, что написал Трампу после поражения на выборах Reuters
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лично поддержал президента США Дональда Трампа после разгромного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Он отправил американскому лидеру короткое сообщение с призывом не опускать руки и продолжать работу, а также подчеркнул, что Европа остается зависимой от Соединенных Штатов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Рютте в нидерландском телешоу Pauw & De Wit и издание Bloomberg.

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Рютте написал Трампу после выборов

Генсек НАТО после объявления результатов голосования в США решил лично поддержать американского президента.

"Не опускай голову, давай продолжать двигаться вперед", — процитировал генсек свое сообщение Трампу.

Рютте объяснил, почему считает сохранение тесных отношений с Вашингтоном критически важным для европейских союзников. При этом он назвал НАТО платформой, которая позволяет Соединенным Штатам демонстрировать свою военную мощь, что отвечает интересам Европы.

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По словам Рютте, европейские страны пока не способны самостоятельно обеспечить аналогичный уровень военных возможностей.

Рютте высказался об отношениях Трампа с Путиным

Рютте акцентировал внимание на важности сохранения хороших отношений между американским президентом и Владимиром Путиным ради договоренностей о мире в Украине.

Также он прокомментировал договоренность Трампа с российским руководством о поставках дизельного топлива в США. Генсек признал обеспокоенность европейских союзников, но напомнил, что сама Европа продолжает закупать значительные объемы российского сжиженного природного газа.

Отдельно Рютте выразил восхищение Президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым, по его словам, общается еженедельно.

Говоря о перспективах завершения войны, Рютте предположил, что боевые действия могут завершиться мирным соглашением, предусматривающим компромисс.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский надеется на усиление американской поддержки после победы демократов на промежуточных выборах. Он также ожидает от Конгресса решений о финансовой помощи и поставках вооружения.

Также Новини.LIVE писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц не ожидает существенных изменений в стиле управления Трампа. По его мнению, американский президент и в дальнейшем будет принимать решения без консультаций с Конгрессом. При этом новое парламентское большинство может повлиять на бюджетные и военные вопросы.

США Дональд Трамп Европа Марк Рютте война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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