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Главная Новости дня Рютте: Россия теряет в Украине до 50 тысяч военных ежемесячно

Рютте: Россия теряет в Украине до 50 тысяч военных ежемесячно

Ua ru
12 ноября 2026 16:59
Рютте заявил, что потери России в Украине за октябрь могли превысить 50 тысяч человек Reuters
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Россия ежемесячно теряет в Украине более 40 тысяч военных, погибших и тяжелораненых. По предварительным данным, в октябре этот показатель мог превысить 50 тысяч, что приближается к совокупным потерям США за 14 лет войны во Вьетнаме.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своём выступлении на Форуме атлантического будущего 11 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько военных теряет Россия в Украине

По его словам, российский диктатор Владимир Путин терпит неудачу на поле боя, а масштабы потерь российской армии продолжают расти.

"Путин терпит неудачу на поле боя. За последние несколько месяцев Россия ежемесячно теряла более 40 тысяч военнослужащих — убитыми или тяжело ранеными. 40 тысяч. Соединенные Штаты за 14 лет во Вьетнаме потеряли 56 тысяч. Здесь за один месяц Россия потеряла 40 тысяч погибших или тяжело раненых. А в октябре, по предварительным данным, это число могло вырасти до более чем 50 тысяч. 50 тысяч за один месяц", — сказал Рютте.

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что Россия пытается сломить сопротивление Украины ударами по гражданскому населению и критической инфраструктуре. По его словам, российские войска обстреливают украинские города ракетами и беспилотниками в преддверии зимы.

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Отдельно генеральный секретарь НАТО обратил внимание на действия России в европейских странах. Он заявил, что Москва усилила кампанию враждебных действий, направленную на дестабилизацию общества и ослабление поддержки Украины.

"Россия также усилила свою кампанию враждебных действий по всей Европе. Путин пытается разделить нас, дестабилизировать наши общества и сорвать нашу поддержку Украины с помощью поджогов, инцидентов с дронами, кибератак и других злонамеренных действий", — добавил Рютте.

Он также призвал союзников увеличивать инвестиции в оборону, расширять производство военной техники и укреплять устойчивость к гибридным угрозам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса наращивать военный потенциал, увеличивать расходы на оборону и продолжать поддерживать Украину. Он подчеркнул, что союзники должны готовиться к возможной серьезной угрозе со стороны России, которая в будущем может привести к применению статьи 5 Североатлантического договора.

Также Новини.LIVE писали, что Рютте считает маловероятным возвращение Украиной всех оккупированных территорий в рамках возможного завершения войны. В то же время он подчеркнул, что только украинские власти могут решать, на какие условия мирного соглашения соглашаться от имени граждан.

владимир путин Марк Рютте война в Украине погибшие русские солдаты
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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