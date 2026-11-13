Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Глава Кремля Владимир Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине. Переговоры российского диктатора с американскими представителями и встреча в Абу-Даби лишь подтвердили это. РФ настаивает на передаче неоккупированных территорий четырех украинских областей и пытается повлиять на позицию США.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны.

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Каких уступок требует Путин от Украины

Эксперты ISW утверждают, что встреча российского диктатора Путина со спецпосланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве 12 ноября подтвердила неизменность позиции РФ в отношении войны в Украине.

Глава Кремля не соглашается на создание демилитаризованной зоны в Украине после завершения боевых действий. В ходе переговоров он подчеркнул, что линией разграничения между РФ и Украиной должна быть российская государственная граница. В то же время Россия незаконно объявила Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью своей территории, хотя не установила полного контроля ни над одной из них.

"Заявление Путина от 12 ноября согласуется с его речью в Министерстве иностранных дел России в июне 2024 года, в которой он призвал к выводу Украины со всей территории четырёх незаконно аннексированных регионов, даже из тех частей, которые российские войска не оккупировали — и до сих пор не оккупируют. Кремлевские чиновники часто ссылаются на речь Путина 2024 года как на неизменную позицию России по прекращению войны", — отметили аналитики.

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Россия хочет претендовать на территории Сумской и Харьковской областей

Эксперты ISW обратили внимание на территориальные претензии Москвы за пределами четырех областей, которые РФ незаконно объявила своими. Речь идет о Сумской и Харьковской областях; эти зоны Кремль пытается представить как необходимую для своей безопасности буферную зону.

"Владимир Мединский, помощник президента России и глава российской делегации в Абу-Даби, 11 ноября заявил, что Россия не согласится ни на какой обмен территориями с Украиной и будет продолжать расширять свою "зону безопасности» в Украине (имеется в виду территория на севере Сумской и Харьковской областей)", — говорится в источнике.

Путин и Мединский заявили, что "территория, на которую ступит российский солдат, принадлежит Российской Федерации". Аналитики отметили, что пока неясно, на какой объем областей хочет претендовать РФ.

Путин отвергает западные гарантии безопасности для Украины

Недопущение иностранных военных контингентов в Украину после завершения боевых действий является ещё одним неизменным требованием РФ.

Диктатор России в очередной раз повторил, что присутствие иностранных войск на украинской территории представляет угрозу для российской безопасности. Более того , по его словам, их размещение приведет к эскалации войны.

"Путин и другие российские чиновники отвергают западные гарантии безопасности для Украины с тех пор, как возглавляемая Европой Коалиция желающих начала обсуждать такое развертывание иностранных войск в марте 2025 года", — отмечают эксперты.

Российские переговорщики возвращаются к ультиматумам в отношении НАТО

В ходе переговоров в Абу-Даби РФ в очередной раз потребовала прекратить расширение НАТО на восток, а также ограничить военную деятельность Альянса в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Среди прочих требований — запрет на размещение ракет средней дальности в зоне досягаемости российской территории. Представители США Виткофф и Кушнер отметили, что ситуация изменилась за эти годы, и призвали Москву подготовить новое мирное предложение, которое будет предусматривать конкретные шаги по деэскалации.

"Постоянное настаивание российских переговорщиков на требованиях Путина 2021 года прямо противоречит заявленной позиции Виткоффа и Кушнера и демонстрирует, что Кремль не заинтересован в серьёзных переговорах о прекращении войны в Украине. Сообщается, что российские переговорщики также ложно утверждали, что Россия вторглась в Украину в 2022 году, поскольку бывший президент США Джо Байден не ответил на ультиматум Путина от декабря 2021 года", — говорится в источнике.

Путин пытается убедить США в контроле РФ над Константиновкой

Российская сторона стремится убедить США в своих достижениях на фронте. Путин заявил спецпосланникам Виткоффу и Кушнеру, что РФ полностью контролирует Константиновку в Донецкой области. Отдельно он предложил провести гуманитарную операцию, как это произошло в оккупированных Олешках. Диктатор России утверждает, что "стоит привлечь представителей международных СМИ, чтобы те оценили, кто контролирует территорию".

"Однако ISW фиксирует доказательства существования как минимум 41 украинской позиции в Константиновке и вокруг неё с 1 сентября 2026 года, что подрывает многомесячный нарратив России о полном контроле над городом. ISW считает, что Путин принимает вымышленное представление российских военных о поле боя и, вероятно, полагает, что российские войска действуют далеко впереди реальной линии соприкосновения. Российские государственные СМИ регулярно публикуют карты, демонстрирующие масштабы этих преувеличенных, якобы российских, достижений", — отмечают в источнике.

Аналитики отмечают, что российские войска уже эвакуировали мирных жителей из подконтрольных им районов города, что может свидетельствовать о военной цели этой инициативы. Они отметили, что в отличие от оккупированных Олешек, в Константиновке ведутся активные боевые действия, поэтому обеспечить соблюдение режима тишины будет чрезвычайно сложно.

Новини.LIVE сообщали, что встреча российской стороны с американскими представителями в Москве длилась 2,5 часа. Стив Виткофф поблагодарил российскую делегацию за работу по прекращению войны и заявил, что попытается убедить Владимира Зеленского выбрать один из предложенных вариантов.

Мы писали, что, несмотря на заявления Кремля об успехах на фронте, российская армия теряет в Украине до 50 тысяч военных ежемесячно. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в октябре 2026 года этот показатель может превысить 50 тысяч, что почти равно общим потерям США за 14 лет войны во Вьетнаме.