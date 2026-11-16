Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Jacek Marczewski/Agencja Wyborcza.pl

Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский указал на абсурдность российских политических приоритетов. Он отметил, что Кремль готов воевать за чужие территории, вместо того чтобы решать базовые бытовые проблемы, такие как отсутствие внутренних туалетов у миллионов своих граждан.

Об этом Радослав Сикорский написал на своей странице в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Сикорский высмеял приоритеты Кремля и жажду завоеваний вместо благосостояния

Последние требования, озвученные российским руководством, в очередной раз обнажили специфику политической культуры России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Заявление Радослава Сикорского. Фото: скриншот

Также польский дипломат обратил внимание на резкий контраст между внешней агрессией и внутренним положением дел в РФ. По его словам, руководство России демонстрирует полное безразличие к качеству жизни собственного населения, отдавая предпочтение территориальной экспансии.

Сикорский использовал красноречивое сравнение, чтобы проиллюстрировать эту системную проблему. Он отметил, что амбиции Кремля по захвату чужих городов выглядят особенно абсурдными на фоне того, что значительная часть граждан России до сих пор лишена элементарных санитарных условий.

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"Недавние требования российского правительства подчеркивают извечную проблему их политической культуры, а именно то, что они больше заботятся о завоевании иностранного города, о котором никто из них даже не слышал, чем об 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалета", — заявил глава польского внешнеполитического ведомства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что недавно глава Кремля Владимир Путин во время переговоров с представителями США в очередной раз показал, что не изменил своих аппетитов. Москва по-прежнему требует отдать ей неоккупированные части четырёх украинских областей и пытается склонить Вашингтон на свою сторону.

В ответ на это президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европа должна сама определять подход к переговорам с Россией и сначала согласовать общее видение мира в Украине и новой системы безопасности, а уже под него подстраивать формат переговоров.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что европейцы активно присоединятся к мирному процессу в формате Е5 и ЕС, параллельно усиливая давление на Москву.