Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа братиме активну участь у мирних переговорах щодо припинення війни РФ проти України, а також чинитиме тиск на Москву. За її словами, участь європейської сторони очікується у форматі Е5 та ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис голови ЄК у соцмережі Х.

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Що сказала Урсула фон дер Ляєн про участь Європи у мирних переговорах

У своєму дописі в Х голова Єврокомісії розповіла, що в неділю у неї відбулася розмова з президентом Фінляндії Олександром Стуббом. Вони обговорили тему мирних переговорів між Україною та Росією.

"Європа братиме активну участь у цьому процесі в рамках формату E5 + ЄС. Тим часом ми забезпечимо максимальну підтримку Україні та максимальний тиск на Росію", — написала фон дер Ляєн.

Вона висловила Стуббу подяку за зусилля щодо припинення війни, а також розповіла, що ще однією темою розмови стало розширення Євросоюзу напередодні Форуму з розширення ЄС, який відбудеться 16 листопада.

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"Ми погодилися з тим, що більший і сильніший Союз створить більш процвітаючу та незалежну Європу", — підсумувала голова ЄК.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що Європа визначила склад делегації для переговорів про мир в Україні. За його словами, до складу увійдуть два представники ЄС, а також представники країн Е5 — Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції.

Також ми писали, що нещодавно глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас висловила бажання представляти Європу на мирних переговорах щодо України.