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Головна Новини дня Будемо чинити тиск на РФ: голова ЄК озвучила план участі Європи у мирних переговорах

Будемо чинити тиск на РФ: голова ЄК озвучила план участі Європи у мирних переговорах

Ua ru
16 листопада 2026 02:55
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа братиме участь у мирних переговорах щодо України Reuters
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа братиме активну участь у мирних переговорах щодо припинення війни РФ проти України, а також чинитиме тиск на Москву. За її словами, участь європейської сторони очікується у форматі Е5 та ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис голови ЄК у соцмережі Х.

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Що сказала Урсула фон дер Ляєн про участь Європи у мирних переговорах

У своєму дописі в Х голова Єврокомісії розповіла, що в неділю у неї відбулася розмова з президентом Фінляндії Олександром Стуббом. Вони обговорили тему мирних переговорів між Україною та Росією.

"Європа братиме активну участь у цьому процесі в рамках формату E5 + ЄС. Тим часом ми забезпечимо максимальну підтримку Україні та максимальний тиск на Росію", — написала фон дер Ляєн.

Вона висловила Стуббу подяку за зусилля щодо припинення війни, а також розповіла, що ще однією темою розмови стало розширення Євросоюзу напередодні Форуму з розширення ЄС, який відбудеться 16 листопада.

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"Ми погодилися з тим, що більший і сильніший Союз створить більш процвітаючу та незалежну Європу", — підсумувала голова ЄК.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що Європа визначила склад делегації для переговорів про мир в Україні. За його словами, до складу увійдуть два представники ЄС, а також представники країн Е5 — Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції.

Також ми писали, що нещодавно глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас висловила бажання представляти Європу на мирних переговорах щодо України.

Європа Урсула фон дер Ляєн війна в Україні Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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