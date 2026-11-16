Будемо чинити тиск на РФ: голова ЄК озвучила план участі Європи у мирних переговорах
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа братиме активну участь у мирних переговорах щодо припинення війни РФ проти України, а також чинитиме тиск на Москву. За її словами, участь європейської сторони очікується у форматі Е5 та ЄС.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис голови ЄК у соцмережі Х.
Що сказала Урсула фон дер Ляєн про участь Європи у мирних переговорах
У своєму дописі в Х голова Єврокомісії розповіла, що в неділю у неї відбулася розмова з президентом Фінляндії Олександром Стуббом. Вони обговорили тему мирних переговорів між Україною та Росією.
"Європа братиме активну участь у цьому процесі в рамках формату E5 + ЄС. Тим часом ми забезпечимо максимальну підтримку Україні та максимальний тиск на Росію", — написала фон дер Ляєн.
Вона висловила Стуббу подяку за зусилля щодо припинення війни, а також розповіла, що ще однією темою розмови стало розширення Євросоюзу напередодні Форуму з розширення ЄС, який відбудеться 16 листопада.
"Ми погодилися з тим, що більший і сильніший Союз створить більш процвітаючу та незалежну Європу", — підсумувала голова ЄК.
Як повідомляли Новини.LIVE, днями президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що Європа визначила склад делегації для переговорів про мир в Україні. За його словами, до складу увійдуть два представники ЄС, а також представники країн Е5 — Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції.
Також ми писали, що нещодавно глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас висловила бажання представляти Європу на мирних переговорах щодо України.