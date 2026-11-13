Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила про готовність представляти Європу на мирних переговорах щодо України. Вона вважає, що країни-члени ЄС уже погодили її роль у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Водночас остаточного рішення про єдиного представника Європи на переговорах ще немає.

Про це Каллас заявила на полях неформального саміту європейських лідерів у Дубліні, інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Каллас хоче представляти Європу на переговорах щодо України

Кая Каллас пояснила, що вважає себе однією з представниць Європи на майбутніх мирних переговорах, оскільки відповідні повноваження, за її словами, були узгоджені ще у 2024 році. Вона також прокоментувала ставлення Росії до своєї можливої участі в переговорному процесі та наголосила, що Москва не повинна визначати, хто представлятиме європейську сторону.

"Усі країни-члени фактично погодилися, що саме я представляю Європу в питаннях зовнішньої політики та безпеки. Це було ще у 2024 році, коли стало зрозуміло, що так воно й буде. Я знаю, що росіянам я не до вподоби, але хіба ми впливаємо на те, хто представляє Росію? Вони не хочуть бачити навпроти сильну людину, бо хочуть просунути свої максимальні вимоги, як вони завжди й робили", — сказала Каллас.

Водночас представниця ЄС уточнила, що остаточного рішення щодо єдиного представника Європи на переговорах поки не ухвалили. Попри це, вона вже зосередилася на підготовці до можливого переговорного процесу.

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Окремо головна дипломатка ЄС наголосила на необхідності спочатку домовитися про припинення вогню. На її думку, обговорення європейської архітектури безпеки до досягнення перемир'я може відвернути увагу від головного питання — припинення бойових дій.

Каллас застерегла, що обговорення вимог Росії щодо безпекового устрою Європи на цьому етапі може зіграти на користь Москви:

"Якщо ми почнемо обговорювати, чого Росія вимагає щодо архітектури безпеки, ми потрапимо в пастку, яку Росія нам розставляє: ми відвертаємо увагу від того, що немає припинення вогню, і починаємо слухати їхні претензії".

Новини.LIVE інформували, що Президент Франції Емманюель Макрон закликав європейські країни самостійно визначати підхід до майбутніх переговорів із Росією. Він наголосив, що Європа має узгодити спільний мирний план для України та бачення майбутньої архітектури безпеки. Лише після цього, на його думку, можна визначати формат діалогу з Москвою.

Новини.LIVE писали, що спецпредставник президента США Джаред Кушнер вважає, що Європа має бути повноцінним учасником переговорів щодо завершення війни в Україні. Для цього європейським країнам потрібно узгодити спільну позицію та визначити єдиного представника. За його словами, домовитися про це може бути складніше, ніж переконати Росію долучити Європу до переговорного процесу.