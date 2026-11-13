Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила о готовности представлять Европу на мирных переговорах по Украине. Она считает, что страны-члены ЕС уже согласовали её роль в вопросах внешней политики и безопасности. В то же время окончательного решения о едином представителе Европы на переговорах пока нет.

Об этом Каллас заявила в кулуарах неформального саммита европейских лидеров в Дублине, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Каллас хочет представлять Европу на переговорах по Украине

Кая Каллас пояснила, что считает себя одной из представительниц Европы на предстоящих мирных переговорах, поскольку соответствующие полномочия, по ее словам, были согласованы еще в 2024 году. Она также прокомментировала отношение России к своему возможному участию в переговорном процессе и подчеркнула, что Москва не должна определять, кто будет представлять европейскую сторону.

"Все страны-члены фактически согласились, что именно я представляю Европу в вопросах внешней политики и безопасности. Это было еще в 2024 году, когда стало ясно, что так оно и будет. Я знаю, что россиянам я не по душе, но разве мы влияем на то, кто представляет Россию? Они не хотят видеть напротив сильного человека, потому что хотят продвинуть свои максимальные требования, как они всегда и делали", — сказала Каллас.

В то же время представительница ЕС уточнила, что окончательное решение относительно единого представителя Европы на переговорах пока не принято. Несмотря на это, она уже сосредоточилась на подготовке к возможному переговорному процессу.

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Отдельно главная дипломатка ЕС подчеркнула необходимость сначала договориться о прекращении огня. По её мнению, обсуждение европейской архитектуры безопасности до достижения перемирия может отвлечь внимание от главного вопроса — прекращения боевых действий.

Каллас предупредила, что обсуждение требований России относительно системы безопасности Европы на данном этапе может сыграть на руку Москве:

"Если мы начнем обсуждать, чего требует Россия в отношении архитектуры безопасности, мы попадем в ловушку, которую Россия нам расставляет: мы отвлекаем внимание от того, что прекращения огня нет, и начинаем прислушиваться к их претензиям".

Новини.LIVE сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейские страны самостоятельно определять подход к будущим переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Европа должна согласовать общий мирный план для Украины и видение будущей архитектуры безопасности. Только после этого, по его мнению, можно определять формат диалога с Москвой.

Новини.LIVE писали, что спецпредставитель президента США Джаред Кушнер считает, что Европа должна быть полноценным участником переговоров о прекращении войны в Украине. Для этого европейским странам необходимо согласовать общую позицию и определить единого представителя. По его словам, договориться об этом может быть сложнее, чем убедить Россию вовлечь Европу в переговорный процесс.