Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Европа должна самостоятельно определять подход к будущему диалогу с Россией. Для этого европейским государствам необходимо согласовать общее видение мира в Украине и будущей архитектуры безопасности. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что именно содержание этой позиции должно определять формат дальнейших переговоров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Эмманюэля Макрона перед началом саммита Европейского политического сообщества в Дублине в четверг, 12 ноября.

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Макрон призвал Европу вернуть инициативу в переговорах с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости более активного участия европейских стран в диалоге с Россией. Он убежден, что Европа должна сначала сформировать собственную позицию относительно будущего Украины и безопасности континента, а уже потом определять формат переговоров с Москвой.

"Нам, европейцам, нужно вновь взять инициативу в переговорах с Россией в свои руки. И именно тогда будет определен формат этих переговоров", — сказал лидер Франции.

Какой мирный план для Украины предлагает Макрон

Макрон также подчеркнул, что Европе необходимо сформулировать собственный мирный план для Украины и определить принципы будущей системы безопасности. По его словам, несмотря на четкую позицию в отношении поддержки Украины, европейским государствам еще предстоит согласовать общее видение дальнейших действий.

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"Позиция Европы в отношении поддержки Украины абсолютно четкая. Теперь мы должны четко сформулировать наш собственный мирный план и наше видение будущей архитектуры безопасности. И сегодняшняя декларация как раз определяет основные принципы в этом вопросе", — заявил Макрон.

Он сообщил, что около 40 европейских стран согласовали общие принципы будущей безопасности Европы. Их должны закрепить в декларации по итогам саммита.

Макрон пояснил, что документ признает важность европейской составляющей обороны и предусматривает более широкую координацию между государствами континента. Речь идет о сотрудничестве не только в рамках Европейского Союза и НАТО.

"Существует потребность в координации в рамках более широкой Европы, которая признает необходимость совместно вооружаться, совместно работать и совместно планировать", — подчеркнул французский президент.

Он также подчеркнул значение декларации на фоне попыток отстранить Европу от обсуждения вопросов, непосредственно касающихся её безопасности и стабильности:

"В условиях, когда некоторые хотели бы отстранить Европу от дискуссий, определяющих её безопасность и стабильность, эта декларация имеет чрезвычайно важное значение".

Что Макрон сказал об участии Европы в переговорах в Абу-Даби

Отдельно президент Франции прокомментировал присутствие европейских представителей на переговорах в Абу-Даби. Он уточнил, что представители нескольких стран и европейских институтов находились там для координации накануне диалога между американской и российской сторонами.

"В Абу-Даби были представители нескольких стран и европейских институтов. Но фактически речь шла о координации накануне диалога между американскими и российскими представителями", — пояснил он.

Назначат ли в Европе единого представителя для переговоров с РФ

Также Макрон высказался по поводу возможного назначения единого представителя Европы для переговоров с Россией. По его мнению, перед определением формата представительства европейские страны должны согласовать общие цели в отношении Украины и собственного будущего.

Французский президент подчеркнул, что именно четкое понимание желаемого результата должно стать основой для дальнейших дипломатических решений:

"Сегодня прежде всего необходимо, чтобы у Европы было четкое и единое видение того, чего она хочет для Украины и для самой себя. И я считаю, что содержание определяет формат".

Новини.LIVE сообщали, что спецпредставитель президента США Джаред Кушнер считает, что Европе необходимо определить единого представителя для участия в переговорах о прекращении войны в Украине. По его словам, согласовать общую позицию будет сложнее, чем убедить Россию привлечь европейцев к переговорному процессу. В то же время Кушнер положительно оценил присутствие представителей ЕС и НАТО на встречах в Абу-Даби и подчеркнул необходимость участия Европы в переговорах.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил, что роль Европы в мирных переговорах о прекращении войны в Украине будет и дальше расти. Он призвал европейские страны до конца ноября определиться со своими представителями, которые получат совместный мандат на переговоры. По словам президента, это необходимо для обеспечения единства ЕС и НАТО.