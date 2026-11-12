Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Європа має самостійно визначати підхід до майбутнього діалогу з Росією. Для цього європейським державам необхідно узгодити спільне бачення миру в Україні та майбутньої архітектури безпеки. Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що саме зміст цієї позиції має визначати формат подальших переговорів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Емманюеля Макрона перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні у четвер, 12 листопада.

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Макрон закликав Європу повернути ініціативу в обговореннях із РФ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність активнішої участі європейських країн у діалозі з Росією. Він переконаний, що Європа повинна спочатку сформувати власну позицію щодо майбутнього України та безпеки континенту, а вже потім визначати формат переговорів із Москвою.

"Нам, європейцям, потрібно знову взяти ініціативу в обговореннях із Росією у свої руки. І саме тоді буде визначено формат цих переговорів", — сказав лідер Франції.

Який мирний план для України пропонує Макрон

Макрон також наголосив, що Європі необхідно сформулювати власний мирний план для України та визначити принципи майбутньої системи безпеки. За його словами, попри чітку позицію щодо підтримки України, європейським державам ще належить узгодити спільне бачення подальших дій.

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"Позиція Європи щодо підтримки України абсолютно чітка. Тепер ми повинні чітко сформулювати наш власний мирний план і наше бачення майбутньої архітектури безпеки. І сьогоднішня декларація якраз визначає основні принципи в цьому питанні", — заявив Макрон.

Він повідомив, що близько 40 європейських країн погодили спільні принципи майбутньої безпеки Європи. Їх мають закріпити в декларації за підсумками саміту.

Макрон пояснив, що документ визнає важливість європейської складової оборони та передбачає ширшу координацію між державами континенту. Йдеться про співпрацю не лише в межах Європейського Союзу та НАТО.

"Є потреба в координації в межах ширшої Європи, яка визнає необхідність спільно озброюватися, спільно працювати та спільно планувати", — наголосив французький президент.

Він також підкреслив значення декларації на тлі спроб усунути Європу від обговорень питань, які безпосередньо стосуються її безпеки та стабільності:

"В умовах, коли дехто хотів би усунути Європу від дискусій, які визначають її безпеку та стабільність, ця декларація є надзвичайно важливою".

Що Макрон сказав про участь Європи в переговорах в Абу-Дабі

Окремо президент Франції прокоментував присутність європейських представників у переговорах в Абу-Дабі. Він уточнив, що представники кількох країн та європейських інституцій перебували там для координації напередодні діалогу між американською та російською сторонами.

"В Абу-Дабі були представники кількох країн і європейських інституцій. Але фактично йшлося про координацію напередодні діалогу між американськими та російськими представниками", — пояснив він.

Чи призначать у Європі єдиного представника для переговорів із РФ

Також Макрон висловився щодо можливого призначення єдиного представника Європи для переговорів із Росією. На його думку, перед визначенням формату представництва європейські країни мають узгодити спільні цілі щодо України та власного майбутнього.

Французький президент наголосив, що саме чітке розуміння бажаного результату має стати основою для подальших дипломатичних рішень:

"Сьогодні передусім необхідно, щоб Європа мала чітке та єдине бачення того, чого вона хоче для України й для самої себе. І я вважаю, що зміст визначає формат".

Новини.LIVE інформували, що спецпредставник президента США Джаред Кушнер вважає, що Європі потрібно визначити єдиного представника для участі в переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, узгодити спільну позицію буде складніше, ніж переконати Росію долучити європейців до переговорного процесу. Водночас Кушнер позитивно оцінив присутність представників ЄС і НАТО на зустрічах в Абу-Дабі та наголосив на необхідності участі Європи в переговорах.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив, що роль Європи в мирних переговорах щодо завершення війни в Україні надалі зростатиме. Він закликав європейські країни до кінця листопада визначитися зі своїми представниками, які отримають спільний мандат на переговори. За словами президента, це необхідно для забезпечення єдності ЄС і НАТО.