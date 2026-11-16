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Главная Новости дня Будем давить на РФ: глава ЕК раскрыла план участия Европы в мирных переговорах

Будем давить на РФ: глава ЕК раскрыла план участия Европы в мирных переговорах

Ua ru
16 ноября 2026 02:55
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет участвовать на мирных переговорах по Украине Reuters
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет активно участвовать в мирных переговорах о прекращении войны РФ против Украины, а также будет оказывать давление Москву. По ее словам, участие европейской стороны ожидается в формате Е5 и плюс ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост главы ЕК в соцсети Х.

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Что сказала Урсула фон дер Ляйен об участиях Европы в мирных переговорах

В своем посте в Х глава Еврокомиссии рассказала, что в воскресенье у нее состоялся разговор президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили тему мирных переговоры между Украиной и Россией.

"Европа будет активно участвовать в этом процессе в рамках формата E5 + ЕС. Тем временем мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию", — написала фон дер Ляйен.

Она выразила Стуббу благодарность за усилия в прекращении войны, а также рассказала, что еще одной темой разговора стало расширение Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, который будет 16 ноября.

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"Мы согласились с тем, что более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу", — резюмировала глава ЕК.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что Европа определила состав делегации для переговоров о мире в Украине. По его словам, в состав войдут два представителя ЕС, а также представители стран Е5 — Британии, Италии, Германии, Польши и Франции.

Также мы писали, что недавно глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас выразила желание представлять Европу на мирных переговорах по Украине.

Европа Урсула фон дер Ляйен война в Украине Россия мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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