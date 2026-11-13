Президент Европейского совета Антониу Кошта. Фото: Reuters

Европа определила состав делегации для участия в переговорах о мире в Украине. В нее войдут представители пяти стран и двух институтов Европейского Союза. Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил этот формат и объяснил, как европейская сторона будет координировать свою позицию.

Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции неформального саммита лидеров стран ЕС в Дублине, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Кто будет представлять Европу на переговорах по Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил ранее обнародованную информацию о составе европейской команды, которая примет участие в переговорах с участием Украины, США и России.

По его словам, в команду войдут представители стран формата Е5 — Великобритании, Италии, Германии, Польши и Франции. Также Европу будут представлять представители двух институтов ЕС — Европейской комиссии и Европейского совета. Всего в составе команды будет семь представителей.

Кошта отметил, что у европейской стороны есть четко определенные принципы и позиции в отношении переговоров. Он подчеркнул важность согласованных действий всех участников команды, чтобы Европа могла последовательно отстаивать свою позицию в обсуждениях будущего Украины и безопасности континента.

Читайте также:

"Наши принципы и позиции на этих переговорах хорошо известны, а европейская команда и впредь будет действовать в тесной координации и полном единстве. Европа должна говорить одним четким и единым голосом во всех обсуждениях, определяющих будущее Украины и безопасность нашего континента", — отметил Кошта.

Какую роль Европа будет играть в переговорах о мире в Украине

Во время общения с журналистами Кошта также объяснил, почему важно объединить позиции европейских стран и институтов за столом переговоров. По его словам, у Европейского Союза есть собственные полномочия, а "Коалиция желающих" будет играть ключевую роль в формировании гарантий безопасности для Украины после достижения мира.

Президент Европейского совета подчеркнул, что эти направления необходимо согласовать и представить единой командой. Именно такую договоренность, по его словам, достигли европейские лидеры.

"Для этого нужна команда, которая говорит одним голосом. И это то, о чем мы договорились", — подчеркнул Кошта.

Он также объяснил, как между руководителями европейских институтов распределены полномочия в соответствии с договорами. Президент Европейского совета представляет Евросоюз на уровне глав государств и правительств в вопросах общей внешней политики и политики безопасности. В то же время президент Европейской комиссии представляет Еврокомиссию.

Отдельно Кошта подчеркнул, что только Украина имеет легитимное право принимать решения относительно собственной территории и суверенитета. В то же время Европейский Союз играет центральную роль в обсуждении европейского будущего Украины, её восстановления и процветания.

Также он отметил, чтогарантии безопасности для Киева должны рассматриваться в рамках "Коалиции желающих" в тесной координации с НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз и пять стран Европы привлекут советников по национальной безопасности к техническим обсуждениям по вопросам мира в Украине. В то же время общего представителя для переговоров на высшем уровне еще не выбрали, среди возможных кандидатов — Кай Каллас, Антониу Кошта, Александр Стубб и Джонатан Павелл. Следующий раунд переговоров ожидается до саммита G20, который состоится 14–15 декабря в США.

Новини.LIVE писали, что Кая Каллас заявила о готовности возглавить представительство Европы на мирных переговорах по Украине, поскольку считает, что соответствующие полномочия были согласованы странами ЕС еще в 2024 году. В то же время окончательного решения относительно единого переговорщика от Европы пока нет. Каллас настаивает, что диалог должен начинаться с прекращения огня, а не с обсуждения российских требований к системе безопасности Европы.