Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Фото: Reuters

Європа визначила склад команди для участі в переговорах щодо миру в Україні. До неї увійдуть представники п'яти країн та двох інституцій Європейського Союзу. Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив цей формат і пояснив, як європейська сторона координуватиме свою позицію.

Про це він заявив під час підсумкової пресконференції неформального саміту лідерів країн ЄС у Дубліні, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Хто представлятиме Європу на переговорах щодо України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив раніше оприлюднену інформацію про склад європейської команди, яка братиме участь у перемовинах за участі України, США та Росії.

За його словами, до команди увійдуть представники країн формату Е5 — Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції. Також Європу представлятимуть представники двох інституцій ЄС — Європейської комісії та Європейської ради. Загалом у складі команди буде сім представників.

Кошта зазначив, що європейська сторона має чітко визначені принципи та позиції щодо переговорів. Він наголосив на важливості узгоджених дій усіх учасників команди, щоб Європа могла послідовно представляти свою позицію в обговореннях майбутнього України та безпеки континенту.

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"Наші принципи й позиції на цих переговорах добре відомі, а європейська команда й далі діятиме в тісній координації та повній єдності. Європа має говорити одним чітким і єдиним голосом у всіх обговореннях, що визначають майбутнє України та безпеку нашого континенту", — зазначив Кошта.

Яку роль Європа відіграватиме в переговорах щодо миру в Україні

Під час спілкування з журналістами Кошта також пояснив, чому важливо об'єднати позиції європейських країн та інституцій за столом переговорів. За його словами, Європейський Союз має власні повноваження, а "Коаліція охочих" відіграватиме ключову роль у формуванні гарантій безпеки для України після досягнення миру.

Президент Європейської ради наголосив, що ці напрями необхідно узгодити та представити спільною командою. Саме таку домовленість, за його словами, досягли європейські лідери.

"Для цього потрібна команда, яка говорить одним голосом. І це те, про що ми домовились", — наголосив Кошта.

Він також пояснив, як між керівниками європейських інституцій розподілені повноваження відповідно до договорів. Президент Європейської ради представляє Євросоюз на рівні глав держав і урядів у питаннях спільної зовнішньої та безпекової політики. Водночас президентка Європейської комісії представляє Єврокомісію.

Окремо Кошта підкреслив, що лише Україна має легітимне право ухвалювати рішення щодо власної території та суверенітету. Водночас Європейський Союз відіграє центральну роль в обговоренні європейського майбутнього України, її відбудови та процвітання.

Також він зазначив, що гарантії безпеки для Києва мають розглядатися в межах "Коаліції охочих" у тісній координації з НАТО.

Новини.LIVE інформували, що Європейський Союз і п'ять країн Європи долучать радників з національної безпеки до технічних обговорень щодо миру в Україні. Водночас спільного представника для переговорів на найвищому рівні ще не обрали, серед можливих кандидатів — Кая Каллас, Антоніу Кошта, Александр Стубб і Джонатан Павелл. Наступний раунд переговорів очікується до саміту G20, який відбудеться 14–15 грудня у США.

Новини.LIVE писали, що Кая Каллас заявила, що готова очолити представництво Європи на мирних переговорах щодо України, оскільки вважає відповідні повноваження погодженими країнами ЄС ще у 2024 році. Водночас остаточного рішення щодо єдиного переговорника Європи поки немає. Каллас наполягає, що діалог має починатися з припинення вогню, а не з обговорення російських вимог до системи безпеки Європи.