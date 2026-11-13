Європейські лідери на неформальній зустрічі лідерів Європейського Союзу в Дубліні 13 листопада 2026 року. Фото: Paulo Nunes dos Santos/Bloomberg

Європейські країни посилюють участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. До майбутніх обговорень на технічному рівні долучаться радники з національної безпеки ЄС та п'яти держав. Водночас Європа досі не визначила, хто представлятиме її на переговорах високого рівня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Хто представлятиме Європу на переговорах щодо України

У майбутніх обговореннях щодо миру в Україні братимуть участь радники з національної безпеки Європейського Союзу, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Таке рішення європейські лідери ухвалили після зустрічей у Дубліні, які відбулися в четвер і п'ятницю. Центральною темою порядку денного була підтримка України.

Після зустрічі лідерів ЄС президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив на необхідності спільної позиції Європи в обговореннях майбутнього України та континенту.

"Європа повинна говорити одним чітким і єдиним голосом у всіх обговореннях, які визначають майбутнє України та нашого континенту. Зрештою, це командна робота", — заявив він.

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Водночас європейські країни ще не визначили єдиного представника для участі в переговорах на високому рівні. За інформацією видання, радники з національної безпеки долучатимуться саме до майбутніх обговорень на технічному рівні. Про це повідомив високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності.

Серед можливих кандидатів на роль представника Європи називають головну дипломатку ЄС Каю Каллас, президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Александра Стубба та радника Великої Британії з національної безпеки Джонатана Павелла. Останній раніше очолював апарат прем'єр-міністра Тоні Блера.

Німеччина, Франція та Велика Британія підтримують ідею колегіального представництва Європи на переговорах.

Чому Європа хоче долучитися до мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів призначити представників для участі в оновлених мирних переговорах під керівництвом США. Цього тижня посадовці провели дводенні зустрічі в Абу-Дабі, а американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер зустрілися з російським диктатором Путіним.

За словами Зеленського, Росія стала більш відкритою до участі Європи в переговорах майже через п'ять років після початку повномасштабної війни проти України. Водночас Європа тривалий час не могла визначитися, хто саме має представляти континент під час обговорення можливого мирного врегулювання.

Коли можуть відбутися наступні переговори щодо України

Наступний раунд переговорів, як очікується, відбудеться до майбутнього саміту G20, запланованого на 14–15 грудня у США. Водночас перед цим, за словами європейського посадовця, мають пройти ще кілька зустрічей наступного тижня.

Серед запланованих заходів — зустріч "Коаліції охочих", до якої входять союзники України, а також саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї. Там президент США Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Антоніу Кошта наголосив, що найближчі тижні стануть важливим випробуванням готовності Росії завершити війну. За його словами, попередні дії Москви, зокрема ескалація та удари по цивільному населенню України, свідчать про протилежне.

"Росія повинна змінити курс", — підсумував президент Європейської ради.

Новини.LIVE інформували, що Кая Каллас заявила про готовність представляти Європу на мирних переговорах щодо України, посилаючись на погоджені країнами ЄС повноваження у сфері зовнішньої політики та безпеки. Водночас остаточного рішення про єдиного представника Європи ще не ухвалили. Каллас наголосила, що переговори мають починатися з домовленості про припинення вогню, а обговорення вимог Росії щодо безпеки Європи до перемир'я може відвернути увагу від цього питання.

Новини.LIVE писали, що Емманюель Макрон закликав європейські країни самостійно визначати підхід до майбутніх переговорів із Росією та повернути собі дипломатичну ініціативу. Він наголосив, що Європа має узгодити спільний мирний план для України й бачення майбутньої архітектури безпеки. За словами французького президента, саме спільні цілі європейських держав мають визначити формат подальшого діалогу з Москвою.