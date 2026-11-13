Европейские лидеры на неформальной встрече лидеров Европейского Союза в Дублине 13 ноября 2026 года. Фото: Paulo Nunes dos Santos/Bloomberg

Европейские страны активизируют участие в переговорах о прекращении войны России против Украины. К предстоящим обсуждениям на техническом уровне присоединятся советники по национальной безопасности ЕС и пяти государств. В то же время Европа до сих пор не определила, кто будет представлять её на переговорах высокого уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Кто будет представлять Европу на переговорах по Украине

В предстоящих обсуждениях по вопросам мира в Украине примут участие советники по национальной безопасности Европейского Союза, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Такое решение европейские лидеры приняли после встреч в Дублине, которые состоялись в четверг и пятницу. Центральной темой повестки дня была поддержка Украины.

После встречи лидеров ЕС президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул необходимость выработки общей позиции Европы в обсуждениях будущего Украины и континента.

"Европа должна говорить одним четким и единым голосом во всех обсуждениях, определяющих будущее Украины и нашего континента. В конце концов, это командная работа", — заявил он.

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В то же время европейские страны еще не определили единого представителя для участия в переговорах на высоком уровне. По информации издания, советники по национальной безопасности будут участвовать именно в предстоящих обсуждениях на техническом уровне. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, пожелавший остаться анонимным.

Среди возможных кандидатов на роль представителя Европы называют верховную дипломатку ЕС Каю Каллас, президента Европейского совета Антониу Кошту, президента Финляндии Александра Стубба и советника Великобритании по национальной безопасности Джонатана Павелла. Последний ранее возглавлял аппарат премьер-министра Тони Блэра.

Германия, Франция и Великобритания поддерживают идею коллегиального представительства Европы на переговорах.

Почему Европа хочет присоединиться к мирным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров назначить представителей для участия в обновленных мирных переговорах под руководством США. На этой неделе чиновники провели двухдневные встречи в Абу-Даби, а американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер в четверг встретились с российским диктатором Путиным.

По словам Зеленского, Россия стала более открытой к участию Европы в переговорах почти через пять лет после начала полномасштабной войны против Украины. В то же время Европа долгое время не могла определиться, кто именно должен представлять континент во время обсуждения возможного мирного урегулирования.

Когда могут состояться следующие переговоры по Украине

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится до предстоящего саммита G20, запланированного на 14–15 декабряв США. При этом перед этим, по словам европейского чиновника, должны пройти еще несколько встреч на следующей неделе.

Среди запланированных мероприятий — встреча "Коалиции желающих", в которую входят союзники Украины, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Там президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Антониу Кошта подчеркнул, что ближайшие недели станут важным испытанием готовности России завершить войну. По его словам, предыдущие действия Москвы, в частности эскалация и удары по гражданскому населению Украины, свидетельствуют об обратном.

"Россия должна изменить курс", — подытожил президент Европейского совета.

Новини.LIVE сообщали, что Кая Каллас заявила о готовности представлять Европу на мирных переговорах по Украине, сославшись на согласованные странами ЕС полномочия в сфере внешней политики и безопасности. В то же время окончательное решение о едином представителе Европы еще не принято. Каллас подчеркнула, что переговоры должны начинаться с договоренности о прекращении огня, а обсуждение требований России относительно безопасности Европы до перемирия может отвлечь внимание от этого вопроса.

Новини.LIVE писали, что Эммануэль Макрон призвал европейские страны самостоятельно определять подход к будущим переговорам с Россией и вернуть себе дипломатическую инициативу. Он подчеркнул, что Европа должна согласовать общий мирный план для Украины и видение будущей архитектуры безопасности. По словам французского президента, именно общие цели европейских государств должны определить формат дальнейшего диалога с Москвой.