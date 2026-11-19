Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о дружбе с Владимиром Путиным. Ранее американский лидер назвал российского диктатора своим другом и заявил, что у них прекрасные отношения.

Дональд Туск отреагировал на ситуацию в соцсети Х, а позицию Сикорского освещает польское издание Onet, передает Новини.LIVE.

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Как польские политики отреагировали на слова Трампа

Польский премьер написал:

"Боже, убереги нас от таких друзей".

Пост Дональда Туска. Фото: скриншот

В свою очередь Радослав Сикорский заявил, что тесные контакты Трампа с Путиным вызывают беспокойство в Польше:

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"То, как он обнимается с Путиным, называя его другом, вызывает у нас определенное беспокойство. Возникает вопрос: с кем он больше дружит, с Путиным или с нашим президентом? И что бы он сделал, если бы возникла чрезвычайная ситуация? Кого бы он выбрал?", — сказал Сикорский.

Отдельно глава польского МИД прокомментировал сравнение трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае с новой Ялтинской конференцией. По его словам, такая риторика соответствует ожиданиям Кремля, ведь историческая Ялтинская конференция стала моментом, когда Москва получила контроль над Центральной и Восточной Европой.

В то же время Сикорский подчеркнул, что сейчас Польша является суверенным государством, а Украина будет продолжать защищаться от российской агрессии при поддержке Варшавы.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Трамп заявил, что знаком с Путиным много лет и поддерживает с ним хорошие отношения. Он также выразил надежду, что их общение будет продуктивным и принесет положительный результат.

Как сообщали Новини.LIVE, Радослав Сикорский раскритиковал политические приоритеты Кремля. Он заявил, что российские власти больше сосредоточены на захвате чужих территорий, чем на решении базовых проблем собственных граждан.