Сотрудники ГСЧС после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В субботу, 21 ноября, российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Овручской общине Житомирской области. В результате атаки пострадал человек, которого госпитализировали, а на месте попадания возник пожар, который спасателям удалось полностью ликвидировать.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сообщение Виталия Бунечко. Фото: скриншот

Последствия российского удара по вокзалу в Житомирской области

По словам главы ОВА, медики оперативно оказали помощь пострадавшему и доставили его в больницу. Сейчас человек находится под наблюдением медицинских работников, которые обеспечивают необходимое лечение.

На месте атаки работали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря действиям спасателей по состоянию на 17:00 возгорание удалось полностью потушить.

Читайте также:

Бунечко поблагодарил сотрудников ГСЧС, медиков и другие службы, которые оперативно отреагировали на последствия российского удара.

Отметим, что информации о характере повреждений железнодорожной инфраструктуры пока нет.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что количество пострадавших в результате российских ударов по Кривому Рогу возросло до 47 человек. Погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и семилетний мальчик.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска атаковали Печенежскую дамбу в Харьковской области, из-за чего движение транспорта полностью перекрыли. Всего в результате обстрелов Харькова и 17 населенных пунктов области пострадали 15 человек, среди которых двое детей.