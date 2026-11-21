Ликвидация последствий российского обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

В субботу, 21 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. Под обстрелом оказались шесть районов. В результате обстрела ранения получили пять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепропетровской области 21 ноября

В Днепре, Никопольском, Каменском и Синельниковском районах пострадали пять человек.

Помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты повредили предприятие, объекты инфраструктуры, учебное заведение, складские помещения, автомобили и частные дома.

Пожар в результате российского обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

А в Песчанской громаде Самаровского района возник пожар в складском здании.

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Ликвидация последствий российского обстрела Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

"Одного из раненых, получившего тяжелые травмы в Никопольском районе, спасатели доставили в медицинское учреждение. ГСЧС продолжает ликвидировать последствия вражеских атак", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 21 ноября российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Овруцкой громаде Житомирской области. В результате обстрела пострадал человек.

А в Кривом Роге возросло число пострадавших в результате российского обстрела 20 ноября. Враг наносил удары по городу баллистическими ракетами и реактивными дронами. На данный момент известно о 47 пострадавших.