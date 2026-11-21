Разрушения в Кривом Роге в Днепропетровской области после обстрела вечером 20 ноября 2026 года. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По состоянию на 04:00 21 ноября число пострадавших в результате ударов по Кривому Рогу возросло до 47 человек. Вечером 20 ноября россияне атаковали город двумя баллистическими ракетами, а во время аварийно-спасательной операции нанесли удар по медикам, спасателям и коммунальным службам тремя реактивными «Шахедами». Ночью 21 ноября реактивный БПЛА нанес удар по промышленному предприятию.

Об этом со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула сообщает Новини.LIVE.

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Последствия ударов по Кривому Рогу

Погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и семилетний мальчик, который вместе с друзьями играл на детской площадке ресторана. 27 из 47 раненых, в том числе трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — два сотрудника ГСЧС и два сотрудника скорой помощи. Пострадавшим оказывают помощь врачи.

По предварительным данным, повреждения получили 23 многоквартирных дома, больница, учебные заведения, объекты бизнеса, гаражи, машины скорой помощи, автомобили. Возникли пожары. Два возгорания уже полностью потушены, а ещё два — локализованы.

В результате удара снизилось давление воды в Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском районах.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на председателя Совета обороны Александра Вилкула сообщал, что жертвами удара РФ по Кривому Рогу вечером 20 ноября стали два человека. Среди погибших — семилетний мальчик. Пострадали десятки людей.

Также Новини.LIVE» со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина писал, что ночью 21 ноября под российским ударом оказался детский сад в Запорожье. Кроме того, повреждения получила многоэтажка. Травму получил мужчина.