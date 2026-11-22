В Сумской области в результате детонации дрона погиб 14-летний подросток
В Сумской области в результате взрыва российского беспилотника погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла утром в Новослободской громаде. По предварительной информации, подросток вместе с другим местным жителем наткнулся на вражеский дрон, который взорвался.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет Новини.LIVE.
Что известно о гибели подростка в Сумской области
По предварительным данным, в воскресенье, 22 ноября, двое местных жителей наткнулись на вражеский беспилотник, который взорвался. В результате взрыва 14-летний подросток получил тяжелые травмы и погиб на месте.
"К большому сожалению, сегодня в Сумской области в результате взрыва вражеского дрона погиб 14-летний подросток", — отметил глава Сумской областной военной администрации.
Жителей Сумской области предупредили об опасности взрывоопасных предметов
Олег Григоров подчеркнул, что угроза со стороны взрывоопасных предметов остается чрезвычайно высокой, особенно в приграничных громадах. Он призвал жителей не приближаться к неизвестным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться их переносить.
По словам главы ОВА, это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, вражеские дроны и другие взрывоопасные предметы.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 ноября российские войска атаковали Кременчугский район Полтавской области и Харьков. В Полтавской области беспилотник попал на территорию частного предприятия, а в Харькове — в Киевском районе, где возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, информацию о последствиях ударов уточняют.
Новини.LIVE писали, что 21 ноября российские войска атаковали шесть районов Днепропетровской области, в результате чего ранения получили пять человек. Под ударом оказались предприятие, объекты инфраструктуры, учебное заведение, склады, автомобили и частные дома. В Самаровском районе также возник пожар на складском объекте, а одного из тяжелораненых спасатели доставили в больницу.