Спасатели устраняют последствия атаки РФ в Сумской области. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSSUMY/

В Сумской области в результате взрыва российского беспилотника погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла утром в Новослободской громаде. По предварительной информации, подросток вместе с другим местным жителем наткнулся на вражеский дрон, который взорвался.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет Новини.LIVE.

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Что известно о гибели подростка в Сумской области

По предварительным данным, в воскресенье, 22 ноября, двое местных жителей наткнулись на вражеский беспилотник, который взорвался. В результате взрыва 14-летний подросток получил тяжелые травмы и погиб на месте.

"К большому сожалению, сегодня в Сумской области в результате взрыва вражеского дрона погиб 14-летний подросток", — отметил глава Сумской областной военной администрации.

Жителей Сумской области предупредили об опасности взрывоопасных предметов

Олег Григоров подчеркнул, что угроза со стороны взрывоопасных предметов остается чрезвычайно высокой, особенно в приграничных громадах. Он призвал жителей не приближаться к неизвестным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться их переносить.

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По словам главы ОВА, это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, вражеские дроны и другие взрывоопасные предметы.

Скриншот сообщения Григорова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 ноября российские войска атаковали Кременчугский район Полтавской области и Харьков. В Полтавской области беспилотник попал на территорию частного предприятия, а в Харькове — в Киевском районе, где возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, информацию о последствиях ударов уточняют.

Новини.LIVE писали, что 21 ноября российские войска атаковали шесть районов Днепропетровской области, в результате чего ранения получили пять человек. Под ударом оказались предприятие, объекты инфраструктуры, учебное заведение, склады, автомобили и частные дома. В Самаровском районе также возник пожар на складском объекте, а одного из тяжелораненых спасатели доставили в больницу.