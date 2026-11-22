РФ нанесла удары по Полтавщине и Харькову
В ночь на воскресенье, 22 ноября, армия РФ атаковала Кременчугский район Полтавской области и Харьков. Информация о последствиях обстрелов пока уточняется. Люди пока не обращались за медицинской помощью.
Об этом сообщили начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
Что известно об обстреле Полтавской области и Харькова утром 22 ноября
В Кременчугском районе БпЛА попал по территории частного предприятия. По предварительным данным главы ОВА, люди не пострадали.
В Харькове дрон нанёс удар по Киевскому району. На месте атаки возник пожар.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что 21 ноября армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Под ударами оказались шесть районов области. Пострадали шесть человек.
Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечка писал, что 21 ноября россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Овруцкой громаде Житомирской области. Пострадавший человек был госпитализирован.