Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSPOLTAVA

В ночь на воскресенье, 22 ноября, армия РФ атаковала Кременчугский район Полтавской области и Харьков. Информация о последствиях обстрелов пока уточняется. Люди пока не обращались за медицинской помощью.

Об этом сообщили начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Что известно об обстреле Полтавской области и Харькова утром 22 ноября

В Кременчугском районе БпЛА попал по территории частного предприятия. По предварительным данным главы ОВА, люди не пострадали.

Скриншот сообщения t.me/poltavskaOVA

В Харькове дрон нанёс удар по Киевскому району. На месте атаки возник пожар.

Скриншот сообщения t.me/ihor_terekhov

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что 21 ноября армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Под ударами оказались шесть районов области. Пострадали шесть человек.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечка писал, что 21 ноября россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Овруцкой громаде Житомирской области. Пострадавший человек был госпитализирован.