Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 22 ноября, нанесли удар авиабомбой по участку газовой службы в Днепропетровской области. Кроме того, противник атаковал две АЗС "Укрнафты" в Запорожской области.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел участка газовой службы и АЗС

В результате российского удара по участку газовой службы в Днепропетровской области ранение получил сотрудник Группы "Нафтогаз", который находится в больнице. Еще двое коллег получили контузии.

"Россия целенаправленно наносит удары по людям, которые ежедневно обеспечивают газом и теплом прифронтовые населенные пункты. Наши люди работают в условиях постоянной опасности. Они продолжают делать свое дело, потому что от них зависит тепло в домах", — отметил Федоренко.

Также Россия нанесла удар по двум АЗС "Укрнафты" в Запорожской области.

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По словам Федоренко, в течение последних дней противник неоднократно наносил удары по газовикам, служебному транспорту и объектам газовой инфраструктуры.

Пост Федоренко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Сумской области в результате взрыва российского дрона погиб 14-летний ребенок. По предварительной информации, двое местных жителей наткнулись на вражеский БпЛА, который взорвался.

Кроме того, в ночь на 22 ноября Россия атаковала частное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Также под ударом оккупантов оказался Киевский район Харькова.