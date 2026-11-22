Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Reuters

В Україні планують створити єдину цифрову платформу, через яку громадяни зможуть повідомляти про перебої з базовими комунальними послугами. Зокрема, йдеться про відсутність електроенергії, опалення та водопостачання.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Як працюватиме платформа

Розробкою сервісу займатимуться Міністерство цифрової трансформації та Міністерство розвитку громад і територій. Запустити платформу планують найближчим часом.

Пост Корецького. Фото: скриншот

Пост Корецького. Фото: скриншот

За словами Сергія Корецького, система має забезпечити цілодобове реагування на звернення та допомогти уряду оперативно отримувати інформацію про ситуацію в регіонах.

"Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції", — наголосив він.

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Також Корецький повідомив про відновлювальні роботи після російських атак на критичну інфраструктуру. В Одесі більша частина міста вже має водопостачання, однак близько 240 тисяч людей залишаються без опалення. Фахівці підключають котельні, щоб до кінця доби повернути тепло більшості споживачів. У Києві поступово наповнюють водою мережу на правобережжі. Наступного тижня уряд планує підготувати окремі рішення для столиці.

Крім того, уряд розглядає можливість залучення Державної спеціальної служби транспорту до ремонтів. Міноборони разом із ЗСУ мають визначити військових інженерів та електриків, яких зможуть залучати до відновлювальних робіт у регіонах.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сергій Корецький заявив, що держава отримала від Європейського Союзу майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. За його словами, це найбільший одноразовий транш за всю історію програми.

Нещодавно прем'єр-міністр обговорив у Брюсселі з єврокомісаркою Аджею Лябіб зимову допомогу Україні. За його словами, ЄС координуватиме підтримку, зокрема передання генераторів, зарядних станцій, автобусів і допомогу з облаштуванням переправ та мостів.