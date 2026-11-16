Прем’єр-міністр України Сергій Корецький на зустрічі в Брюсселі. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Європейська комісія координуватиме підтримку, яку країни ЄС готові надати Україні для проходження зими. У понеділок, 16 листопада, прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив у Брюсселі нагальні потреби українських міст із єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб.

Про це повідомив Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Крім генераторів та допомоги з мостами, Україна розраховує отримати зарядні станції й автобуси. Також партнери мають допомогти з облаштуванням переправ.

За словами Корецького, підтримка потрібна насамперед великим містам, які потерпають від російських атак. Особливу увагу приділять містам-мільйонникам.

Українська сторона наголосила, що обладнання та інша допомога мають надійти найближчим часом.

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Під час зустрічі Корецький та Лябіб обговорили потреби України й подальшу співпрацю. Підготовка конкретних рішень триває.

"Одна з основних цілей візиту до Брюсселя — захист наших міст від російського терору", — зазначив прем'єр-міністр.

Він також подякував єврокомісарці за розуміння ситуації та готовність швидко реагувати на потреби України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 16 листопада Рада ЄС запровадила санкції проти ще 12 осіб і 101 компанії. Причиною стали російські атаки на Україну, зокрема на цивільні об'єкти. Нові обмеження торкнулися нафтової галузі та підприємств, які підтримують тіньовий флот РФ.

Також Новини.LIVE писали про те, що Євросоюз погодив найбільший разовий платіж Україні за програмою Ukraine Facility. Сума становить майже 8 млрд євро. Гроші призначені для підтримки держави та відбудови. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за фінансування та наголосив на важливості вступу України до ЄС.