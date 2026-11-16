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Головна Новини дня ЄС запровадив санкції проти банків РФ та акціонерів Wildberries і Ozon

ЄС запровадив санкції проти банків РФ та акціонерів Wildberries і Ozon

Ua ru
16 листопада 2026 17:19
Нові санкції ЄС проти РФ: 113 осіб, банки та тіньовий флот Reuters
Віце-президент Європейської Комісії Кая Каллас. Фото: Reuters

У понеділок, 16 листопада, Рада Європейського Союзу внесла до санкційного списку ще 12 фізичних і 101 юридичну особу. Рішення ухвалили у відповідь на російські удари по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі. Обмеження також охопили нафтовий сектор і компанії, пов'язані з тіньовим флотом РФ.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС, передає Новини.LIVE.

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Під санкції ЄС потрапили майже 50 банків РФ

До нового санкційного списку внесли майже 50 російських банків і фінансових установ

"ЄС перекриває фінансові канали, через які проходять державні доходи та фінансуються воєнні зусилля Росії", — йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Санкції проти акціонерів Wildberries та Ozon

Євросоюз також посилив тиск на російську електронну торгівлю.

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До санкційного списку потрапив єдиний акціонер великого російського маркетплейсу Wildberries. Обмеження також запровадили проти особи, яка контролює більшість акцій іншої великої торговельної платформи — Ozon.

Санкції проти нафтового сектору та тіньового флоту РФ

Нові обмеження торкнулися російських енергетичних компаній і бізнесменів. Зокрема, йдеться про структури, які керують нафтопереробними заводами та нафтовим терміналом у Санкт-Петербурзі. Також до списку внесли компанії, які займаються розвідкою та видобутком нафти.

Крім того, під санкції потрапили компанії з ОАЕ, Китаю, Сейшельських островів та Оману, які купують нафту російського походження.

Обмеження запровадили й проти бізнесменів, які володіють або керують підсанкційними суднами та беруть участь у незаконних перевезеннях російської нафти.

Які обмеження запровадив ЄС

Для осіб і компаній із санкційного списку передбачено заморожування активів. Також заборонено прямо чи опосередковано надавати їм кошти та інші економічні ресурси.

Фізичним особам додатково заборонено в'їзд на територію Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) підтвердила відсторонення молодіжної збірної Росії (U20) від чемпіонату світу, який розпочнеться 26 грудня. Причиною стали обмеження з боку Канади, яка залишиться господаркою турніру.

Також Новини.LIVE писали про те, що 9 листопада міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про нові санкції проти Росії на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі. До списку додали 38 організацій і 24 фізичних осіб. Так Оттава прагне послабити військові можливості Москви та збільшити економічні витрати РФ на війну проти України.

санкції проти Росії Європейський союз санкції ЄС Wildberries Ozon
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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