Канадська міністерка закордонних справ Аніта Ананд. Фото: facebook.com/AnitaOakville

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 9 листопада оголосила про нові обмеження проти Росії на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі. До санкційного списку додали 38 організацій і 24 фізичні особи. Оттава хоче послабити військові можливості Москви та збільшити економічні витрати Росії на війну проти України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Канади, передає Новини.LIVE.

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На кого спрямовані нові санкції Канади

Канадський уряд наклав обмеження на російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, під санкції потрапили учасники розробки технологій балістичних ракет і структури, пов'язані з кібердіяльністю Росії.

"Ці нові санкції допоможуть обмежити здатність Росії завдавати ударів по цивільних цілях в Україні", — пояснили в канадському зовнішньополітичному відомстві.

Санкції проти фінансових структур Росії

Окремий напрям нових обмежень — фінансові інструменти, які допомагають Росії підтримувати воєнну економіку. Серед них канадська влада назвала криптобіржі.

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У МЗС Канади наголосили, що Росія продовжує використовувати мережі обходу санкцій для підтримки своїх військових операцій.

Що заявила міністерка закордонних справ Канади

Аніта Ананд заявила, що Канада продовжить підтримувати Україну та посилювати економічний тиск на Москву.

"Ми залишаємося непохитними у підтримці України й продовжимо змушувати Росію платити, доки вона не припинить агресію та не поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України", — Аніта Ананд, міністерка закордонних справ Канади.

Скільки санкцій Канада вже запровадила проти Росії

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3 500 фізичних осіб і організацій, а також більш як 700 суден.

За даними канадського МЗС, ці особи та структури причетні до порушення суверенітету й територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти російських компаній і громадян, причетних до розробки супутникової системи зв'язку "Рассвєт", а також проти 39 суден тіньового флоту РФ.

Раніше Новини.LIVE також писали, що Європейський Союз погодив найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкційного списку проти Росії. До нього потрапили 1569 фізичних осіб і компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Понад половина нових обмежень стосується ланцюгів виробництва балістичних ракет.