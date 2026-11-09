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Главная Новости дня Канада ввела новые санкции против разработчиков российского оружия

Канада ввела новые санкции против разработчиков российского оружия

Ua ru
9 ноября 2026 17:50
Канада расширила санкции против России из-за разработок ракет и кибердеятельности facebook.com/AnitaOakville
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд. Фото: facebook.com/AnitaOakville

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 9 ноября объявила о новых санкциях против России в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже. В санкционный список добавили 38 организаций и 24 физических лица. Оттава хочет ослабить военный потенциал Москвы и увеличить экономические издержки России на войну против Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады, передает Новини.LIVE.

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На кого направлены новые санкции Канады

Канадское правительство ввело ограничения в отношении российского военно-промышленного комплекса. В частности, под санкции попали участники разработки технологий баллистических ракет и структуры, связанные с кибердеятельностью России.

"Эти новые санкции помогут ограничить способность России наносить удары по гражданским целям в Украине", — пояснили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

Санкции против финансовых структур России

Отдельное направление новых ограничений — финансовые инструменты, которые помогают России поддерживать военную экономику. Среди них канадские власти назвали криптобиржи.

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В МИД Канады подчеркнули, что Россия продолжает использовать способы обхода санкций для поддержки своих военных операций.

Что заявила министр иностранных дел Канады

Анита Ананд заявила, что Канада продолжит поддерживать Украину и усиливать экономическое давление на Москву.

"Мы остаемся непоколебимыми в поддержке Украины и будем продолжать заставлять Россию платить, пока она не прекратит агрессию и не начнет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", — Анита Ананд, министр иностранных дел Канады.

Сколько санкций Канада уже ввела против России

С 2014 года Канада ввела санкции против более чем 3 500 физических лиц и организаций, а также более 700 судов.

По данным канадского МИД, эти лица и структуры причастны к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также к грубым и систематическим нарушениям прав человека.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против российских компаний и граждан, причастных к разработке спутниковой системы связи «Рассвет», а также против 39 судов теневого флота РФ.

Ранее Новини.LIVE также писали, что Европейский Союз согласовал самое крупное с начала полномасштабной войны расширение санкционного списка против России. В него вошли 1569 физических лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Более половины новых ограничений касается цепочек производства баллистических ракет.

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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