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Главная Новости дня ЕС ввел санкции против банков РФ и акционеров Wildberries и Ozon

ЕС ввел санкции против банков РФ и акционеров Wildberries и Ozon

Ua ru
16 ноября 2026 17:19
Новые санкции ЕС против РФ: 113 человек, банки и теневой флот Reuters
Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас. Фото: Reuters

В понедельник, 16 ноября, Совет Европейского Союза включил в санкционный список ещё 12 физических и 101 юридическое лицо. Решение было принято в ответ на российские удары по Украине, в частности по гражданской инфраструктуре. Ограничения также коснулись нефтяного сектора и компаний, связанных с теневым флотом РФ.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает Новини.LIVE.

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Под санкции ЕС попали почти 50 банков РФ

В новый санкционный список включили почти 50 российских банков и финансовых учреждений.

"ЕС перекрывает финансовые каналы, через которые проходят государственные доходы и финансируются военные усилия России", — говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции против акционеров Wildberries и Ozon

Евросоюз также усилил давление на российскую электронную торговлю.

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В санкционный список попал единственный акционер крупного российского маркетплейса Wildberries. Ограничения также ввели в отношении лица, контролирующего большинство акций другой крупной торговой платформы — Ozon.

Санкции против нефтяного сектора и теневого флота РФ

Новые ограничения коснулись российских энергетических компаний и бизнесменов. В частности, речь идет о структурах, управляющих нефтеперерабатывающими заводами и нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге. Также в список включили компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти.

Кроме того, под санкции попали компании из ОАЭ, Китая, Сейшельских островов и Омана, которые закупают нефть российского происхождения.

Ограничения ввели и в отношении бизнесменов, которые владеют или управляют судами, подпадающими под санкции, и участвуют в незаконных перевозках российской нефти.

Какие ограничения ввел ЕС

Для лиц и компаний из санкционного списка предусмотрено замораживание активов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства и другие экономические ресурсы.

Физическим лицам дополнительно запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила отстранение молодежной сборной России (U20) от чемпионата мира, который начнется 26 декабря. Причиной стали ограничения со стороны Канады, которая останется хозяйкой турнира.

Также Новини.LIVE писали о том, что 9 ноября министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о новых санкциях против России в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже. В список добавили 38 организаций и 24 физических лица. Таким образом Оттава стремится ослабить военный потенциал Москвы и увеличить экономические затраты РФ на войну против Украины.

санкции против России Европейский союз санкции ЕС Wildberries Ozon
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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