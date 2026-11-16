Зеленський подякував ЄС за 8 мільярдів євро в межах Ukraine Facility

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Європейський Союз погодив Україні найбільшу разову виплату в межах програми Ukraine Facility. Йдеться про фінансування на суму майже 8 млрд євро, яке спрямують на підтримку держави та її відновлення. Президент України Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за це рішення та наголосив на важливості подальшого просування України до членства в ЄС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у понеділок, 16 листопада.

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Що Зеленський сказав про фінансову допомогу від Євросоюзу

Володимир Зеленський подякував Європейській комісії та Європейській раді за схвалення найбільшої разової виплати Україні в межах Ukraine Facility. Окремо президент відзначив особисті зусилля президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, спрямовані на прискорення підготовки цього платежу.

Глава держави пояснив, що фінансування особливо важливе з огляду на зростання бюджетних потреб України напередодні зими. Він також звернув увагу на посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру, системи тепло- та водопостачання й інші критичні об'єкти.

"Дякую Європейській комісії та Європейській раді за схвалення найбільшої разової виплати для України в межах Ukraine Facility вартістю майже 8 мільярдів євро.

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Дякую Президентці Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля щодо прискорення підготовки цього платежу, зважаючи на зростання бюджетних потреб України напередодні зими та посилення російських атак на нашу енергетику, тепло- та водопостачання, а також іншу критичну інфраструктуру", — зазначив лідер.

Окремо Зеленський наголосив на важливості виконання Україною зобов'язань щодо реформ для отримання фінансової підтримки. За його словами, ухвалене рішення підтверджує виконання домовленостей із Євросоюзом. Президент також висловив сподівання, що досягнутий прогрес сприятиме відкриттю двох останніх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС:

"Важливо, що це рішення ухвалене після виконання Україною понад 20 зобов’язань щодо реформ і підтверджує, що Україна виконує те, про що ми домовляємося з Євросоюзом. Ключове, щоб цей прогрес також знайшов відображення у відкритті двох останніх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу.

Дякую всім у Європі, хто робить можливими такі сильні кроки. Фінансова стійкість України — ключ до гарантування нашої спільної європейської безпеки".

На що Євросоюз спрямує майже 8 млрд євро для України

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні майже 8 млрд євро. Близько 5 млрд євро з цієї суми надійдуть із ресурсів, передбачених кредитом підтримки України на 2026 рік.

Для погодження виплати Україна виконала понад 20 кроків, пов'язаних із реформами в різних сферах. Зокрема, йдеться про правосуддя, боротьбу з корупцією та відмиванням коштів, управління державними активами, енергетику, аграрний сектор, цифровізацію та інші напрями.

Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення й модернізацію України, забезпечення роботи державного управління та подальше впровадження реформ.

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