Зеленский поблагодарил ЕС за 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility

Срочная новость

Благодарю Европейскую комиссию и Европейский совет за одобрение крупнейшей разовой выплаты для Украины в рамках механизма «Ukraine Facility» на сумму почти 8 миллиардов евро.

Благодарю президента Урсулу фон дер Ляйен за её личные усилия по ускорению подготовки этого платежа, учитывая рост бюджетных потребностей Украины в преддверии зимы и усиление российских атак на нашу энергетику, тепло-- и водоснабжение, а также другую критическую инфраструктуру.

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Важно, что это решение принято после выполнения Украиной более 20 обязательств по реформам и подтверждает, что Украина выполняет то, о чем мы договариваемся с Евросоюзом. Ключево, чтобы этот прогресс также нашел отражение в открытии двух последних переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

Благодарю всех в Европе, кто делает возможными такие решительные шаги. Финансовая устойчивость Украины — ключ к обеспечению нашей общей европейской безопасности.

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