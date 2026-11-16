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Главная Новости дня Крупнейший платеж в рамках Ukraine Facility: Зеленский о 8 млрд евро от ЕС

Крупнейший платеж в рамках Ukraine Facility: Зеленский о 8 млрд евро от ЕС

Ua ru
16 ноября 2026 12:45
Зеленский поблагодарил ЕС за 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility
Срочная новость

Благодарю Европейскую комиссию и Европейский совет за одобрение крупнейшей разовой выплаты для Украины в рамках механизма «Ukraine Facility» на сумму почти 8 миллиардов евро.

Благодарю президента Урсулу фон дер Ляйен за её личные усилия по ускорению подготовки этого платежа, учитывая рост бюджетных потребностей Украины в преддверии зимы и усиление российских атак на нашу энергетику, тепло-- и водоснабжение, а также другую критическую инфраструктуру.

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Важно, что это решение принято после выполнения Украиной более 20 обязательств по реформам и подтверждает, что Украина выполняет то, о чем мы договариваемся с Евросоюзом. Ключево, чтобы этот прогресс также нашел отражение в открытии двух последних переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

Благодарю всех в Европе, кто делает возможными такие решительные шаги. Финансовая устойчивость Украины — ключ к обеспечению нашей общей европейской безопасности.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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