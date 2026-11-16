Премьер-министр Украины Сергей Корецкий на встрече в Брюсселе. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Европейская комиссия будет координировать помощь, которую страны ЕС готовы оказать Украине для перезимовки. В понедельник, 16 ноября, премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил в Брюсселе насущные потребности украинских городов с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Аджей Лябиб.

Об этом сообщил Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Помимо генераторов и помощи с мостами, Украина рассчитывает получить зарядные станции и автобусы. Также партнеры должны помочь с обустройством переправ.

По словам Корецкого, поддержка нужна прежде всего крупным городам, страдающим от российских атак. Особое внимание уделят городам с населением более миллиона человек.

Украинская сторона подчеркнула, что оборудование и другая помощь должны поступить в ближайшее время.

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В ходе встречи Корецкий и Лябиб обсудили потребности Украины и дальнейшее сотрудничество. Работа над конкретными решениями продолжается.

"Одна из основных целей визита в Брюссель — защита наших городов от российского террора", — отметил премьер-министр.

Он также поблагодарил еврокомиссара за понимание ситуации и готовность оперативно реагировать на потребности Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 16 ноября Совет ЕС ввел санкции против еще 12 человек и 101 компании. Причиной стали российские атаки на Украину, в частности на гражданские объекты. Новые ограничения коснулись нефтяной отрасли и предприятий, поддерживающих теневой флот РФ.

Также Новини.LIVE писали о том, что Евросоюз одобрил крупнейший разовый платеж Украине в рамках программы Ukraine Facility. Сумма составляет почти 8 млрд евро. Деньги предназначены для поддержки государства и восстановления. Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за финансирование и подчеркнул важность вступления Украины в ЕС.