Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: t.me/Koretskyi_official

Премʼєр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна отримала майже 8 мільярдів євро від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility. За його словами, це найбільший одноразовий транш за всю історію програми.

Про це Сергій Корецький повідомив у соцмережах у пʼятницю, 20 листопада, передає Новини.LIVE.

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Україна отримала майже 8 млрд євро від ЄС

Корецький зазначив, що кошти вже надійшли до державного бюджету. За його словами, ці гроші мають життєво необхідне значення для підтримання фінансової стабільності країни та покриття найважливіших державних потреб під час повномасштабної війни.

Після цього траншу загальний обсяг коштів, які Україна отримала за програмою Ukraine Facility від початку року, сягнув 13,57 млрд євро.

"Фінансування стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України. Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов’язання та рухатися євроінтеграційним шляхом", — зазначив Корецький.

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Він висловив вдячність президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та всім державам-членам ЄС за довіру, послідовну підтримку та конкретні рішення, які посилюють Україну.

Допис Сергія Корецького. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сергія Корецького, Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу. За його словами, між українським лідером Володимиром Зеленським та канцлером Фрідріхом Мерцем є чіткі домовленості стосовно співпраці.

Крім того, Корецький повідомляв, що Єврокомісія візьме на себе координацію допомоги від країн ЄС, спрямованої на допомогу Україні напередодні зимового періоду. Зокрема, йдеться про генератори, допомогу з мостами, зарядні станції та автобуси.