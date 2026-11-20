Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу, партнери працюють над окремою підтримкою для проводження складної зими. Між Президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Фрідріхом Мерцем вже є чіткі домовленості щодо подальшої співпраці.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Німеччина допоможе Україні в зимовий період

Сергій Корецький повідомив, що Німеччина залишається найбільшим донором для України серед країн ЄС. Обидві країни вже мають домовленості у сфері обороноздатності та військової допомоги.

"Німеччина – найбільший контрибутор допомоги серед країн Європейського Союзу. Ми вкотре подякували особисто канцлеру Мерцу і подякували йому, його уряду. І найголовніше — ми дякуємо всім жителям, всім громадянам Німеччини, тому що, по суті, це гроші платників податків", — сказав він.

Корецький заявив, що наразі Україна очікує від Німеччини додаткову допомогу для проходження надскладної зими. Він наголосив на важливості німецької солідарності для української сторони від початку повномасштабного вторгнення.

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"Паралельно з тим триває трек, який буде додатковою допомогою, особливо під час цієї надскладної зими. Тому підтримка відчувається абсолютно у всьому, безмежно вдячні Німеччині. І сподіваємось на продовження і на таку ж саму солідарність, як з перших днів війни", — підсумував він.

Ми писали, що на цьому ж форумі міністр економіки та екології Олександр Кравченко поділився з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець, що збитки України через війну з РФ становлять 585 млрд доларів. Окремо він зауважив, що обсяг допомоги Німеччини перевищив 80 млрд євро.

Новини.LIVE інформували, що канцлер Фрідріх Мерц заявив, що торгівля між українською та німецькою стороною у 2025 році перевищила 12 млрд євро. Мерц повідомив, що нові можливості для розвитку України створюватимуть інвестиції та партнерство в стратегічно важливих сферах.