Міністр економіки та екології Олександр Кравченко. Фото: facebook.com/oleksandr.kravchenko

Збитки України від повномасштабної війни оцінюють у 585 млрд доларів. Через численні російські атаки підприємства втратили основні засоби вартістю майже 10 млрд доларів.

Про це повідомив міністр економіки та екології Олександр Кравченко в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час німецько-українського бізнес-форуму в Берліні.

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Які збитки України через повномасштабну війну з РФ

Олександр Кравченко заявив, що російська агресія завдала Україні великих збитків.

"Що стосується збитків, є звіт Світового банку, який оновлюється щороку. Останні оцінки були такі, що збитки в Україні близько 600 мільйонів, конкретно 585. Ми очікуємо, чи ця сума зросте за результатами оцінки в лютому 27-го року", — сказав він.

Окремо Олександр Кравченко прокоментував збитки українських підприємств за цей рік:

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"Що ми бачимо, наприклад, цього року, це те, що тільки в результаті російських атак дронів зруйновано 50 мільярдів основних засобів підприємства. Це просто масштабні цифри", — заявив міністр.

За словами міністра, держава розраховує на залучення державних та приватних коштів для відбудови підприємств. У приклад він навів Німеччину, ця країна залишається одним із найбільших фінансових партнерів. Кравченко зауважив, що обсяг її допомоги перевищив 80 млрд євро.

"Це все буде в результаті майбутнього визначено, але ми вже зараз бачимо, що Німеччина є одним з найбільших наших партнерів, більше 80 мільярдів євро була підтримка від Німеччини, і ми дуже вдячні за це. Німеччина є одним з найбільших наших фінансових партнерів, найбільше протягом останніх років", — підсумував він.

Раніше ми писали, що за словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, збитки української економіки внаслідок російських обстрілів перевищили 7,7 млрд доларів. За його словами, до кінця 2026 року держбюджет може мати нестачу у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що державі необхідно 115 млрд доларів у 2027 році на оборонну сферу та інші потреби. За його словами, частину фінансування вже знайдено, але країні потрібно знайти ще 25 млрд доларів.