Министр экономики и экологии Александр Кравченко. Фото: facebook.com/oleksandr.kravchenko

Убытки Украины от полномасштабной войны оцениваются в 585 млрд долларов. Из-за многочисленных российских атак предприятия потеряли основные средства стоимостью почти 10 млрд долларов.

Об этом сообщил министр экономики и экологии Александр Кравченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.

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Каковы убытки Украины из-за полномасштабной войны с РФ

Александр Кравченко заявил, что российская агрессия нанесла Украине большой ущерб.

"Что касается убытков, есть отчет Всемирного банка, который обновляется ежегодно. По последним оценкам, убытки в Украине составляют около 600 миллионов, а именно 585. Мы ожидаем, увеличится ли эта сумма по результатам оценки в феврале 27-го года", — сказал он.

Отдельно Александр Кравченко прокомментировал убытки украинских предприятий за этот год:

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"Что мы видим, например, в этом году, так это то, что только в результате российских атак дронов было разрушено 50 миллиардов основных средств предприятий. Это просто колоссальные цифры", — заявил министр.

По словам министра, государство рассчитывает на привлечение государственных и частных средств для восстановления предприятий. В качестве примера он привёл Германию, которая остаётся одним из крупнейших финансовых партнёров. Кравченко отметил, что объём её помощи превысил 80 млрд евро.

"Все это определится в будущем, но мы уже сейчас видим, что Германия является одним из наших крупнейших партнеров: поддержка от Германии составила более 80 миллиардов евро, и мы очень благодарны за это. Германия является одним из наших крупнейших финансовых партнеров, особенно в последние годы", — подытожил он.

Ранее мы писали, что, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, убытки украинской экономики в результате российских обстрелов превысили 7,7 млрд долларов. По его словам, к концу 2026 года в госбюджете может образоваться дефицит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государству необходимо 115 млрд долларов в 2027 году на оборонную сферу и другие нужды. По его словам, часть финансирования уже найдена, но стране нужно найти еще 25 млрд долларов.