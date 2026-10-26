Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Убытки Украины от российских атак на экономику превысили 7,7 миллиарда долларов. В результате обстрелов было разрушено или повреждено более миллиона квадратных метров недвижимости, а к концу года государственный бюджет может недополучить около 1,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий на Киевском международном экономическом форуме, сообщает Новини.LIVE.

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Какие отрасли пострадали больше всего

По словам Корецкого, Россия усилила удары по украинской экономике. Их целью он назвал истощение государства и оказание дополнительного давления на Украину в контексте возможных переговоров.

Наибольшие разрушения понесли энергетика, металлургические предприятия, логистика, перерабатывающая промышленность и торговля. Общая сумма убытков охватывает как государственный, так и частный секторы.

"По оценкам на данный момент, потери составляют более 7,7 миллиарда долларов. Уничтожено или повреждено более 1 миллиона квадратных метров недвижимости различного типа", — заявил премьер.

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Он также отметил, что российские атаки негативно повлияли на экспортные возможности Украины. В частности, из-за вражеских действий сократились возможности зернового коридора и Черного моря по обеспечению вывоза украинских товаров.

Сколько атак понесла энергетика

Отдельно Корецкий подчеркнул интенсивность российских ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, с 16 июля зафиксировано 2147 атак на энергетику.

"Только по энергетике было 2147 атак с 16 июля. То есть не было ни одного дня, когда не было бы хотя бы одного попадания или массированных атак по инфраструктуре", — сказал он.

Сколько средств может недополучить бюджет

Из-за последствий российских атак правительство прогнозирует недовыполнение плана поступлений в государственный бюджет. По оценке Корецкого, к концу года эта сумма может составить около 1,5 миллиарда долларов.

"Учитывая эти убытки, учитывая удары, мы уже видим, что до конца года государственный бюджет недовыполнит свои планы, свои прогнозы примерно на 1,5 миллиарда долларов. Это тот базовый прогноз, который у нас есть на сегодня", — отметил премьер.

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