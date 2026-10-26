Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Збитки України від російських атак на економіку перевищили 7,7 мільярда доларів. Через обстріли зруйновано або пошкоджено понад мільйон квадратних метрів нерухомості, а до кінця року державний бюджет може недоотримати близько 1,5 мільярда доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький на Київському міжнародному економічному форумі, інформує Новини.LIVE.

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Які галузі постраждали найбільше

За словами Корецького, Росія посилила удари по українській економіці. Їхньою метою він назвав виснаження держави та створення додаткового тиску на Україну в контексті можливих переговорів.

Найбільших руйнувань зазнали енергетика, металургійні підприємства, логістика, переробна промисловість і торгівля. Загальна сума збитків охоплює як державний, так і приватний сектори.

"Більше 7,7 мільярда доларів по оцінкам на поточний момент є втрат. Знищено або пошкоджено більше 1 мільйона квадратних метрів різного типу нерухомості", — заявив прем’єр.

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Він також зазначив, що російські атаки негативно вплинули на експортні можливості України. Зокрема, через ворожі дії скоротилися можливості зернового коридору та Чорного моря забезпечувати вивезення українських товарів.

Скільки атак зазнала енергетика

Окремо Корецький наголосив на інтенсивності російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, з 16 липня зафіксували 2147 атак на енергетику.

"Тільки на енергетику було 2147 атак з 16 липня. Тобто не було жодного дня, коли не було хоча б одного влучання або масованих атак по інфраструктурі", — сказав він.

Скільки коштів може недоотримати бюджет

Через наслідки російських атак уряд прогнозує недовиконання плану надходжень до державного бюджету. За оцінкою Корецького, до кінця року ця сума може становити близько 1,5 мільярда доларів.

"Зважаючи на ці збитки, зважаючи на удари, ми бачимо вже, що до кінця року державний бюджет недовиконає свої плани, свої прогнози близько на 1,5 мільярда доларів. Це той базовий прогноз, який ми маємо на сьогодні", — зазначив прем’єр.

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